Азис официално влезе в нов етап от живота си и сключи брак. Звезда №1 на чалгата избра Съединените американски щати и се възползва от либералното законодателство отвъд Океана, което му позволява законно да легитимира връзката си. Макар и далеч от родината, новината за бракосъчетанието му бързо се превърна в централна светска тема. Изпълнителят публикува романтична снимка на две ръце с брачни халки, придружена от кратко, но категорично послание: "Току-що се омъжих. Благодаря ти, Америка!“.Еднополовите бракове са законни във Флорида от 6 януари 2015 г. в резултат на поредица от съдебни решения, според които забраната за тези бракове в щата нарушава Конституцията на САЩ. Кралят на фолка не крие, че е избрал САЩ именно заради либералното законодателство, което позволява законно да се омъжи за любимия си, което в България все още е невъзможно. Според думите му, неговият избраник е мистериозен американец, хирург от Флорида, далеч от светлините на шоубизнеса. Името му не се споменава.Певецът сподели поредица от снимки, на които позира в компанията на своя любим. Двамата са на брега на морето - излежавайки се на плажа или плискайки се сред морските вълни, или пък похапват вкусна храна в заведенията за хранене.Впечатление прави, че двамата винаги са прегърнати и плътно един до друг. А най-красноречив за отношенията им е кадърът, в който половинката на Азис носи шапка, на която с големи букви пише: "Обичам съпруга си“.Няколко дни преди да направи голямата крачка в живота си, Азис сподели своето мнение за хората и живота в САЩ. Той е силно впечатлен от атмосферата в страната, където по думите му "хората живеят в бъдещето“. Той разказа с възхита за хората и роботите, които среща по улиците, както и за свободата на мъжете да се разхождат хванати за ръка. "Мислех, че на 50 г. нищо не може да ме изненада“, призна певецът.Само че ентусиазмът на звездата не беше споделен от голяма част от феновете му. Вместо поздравления, социалните мрежи бързо се напълниха със скептични коментари: "Още един фалшив скандал“, "Този филм вече сме го гледали“, "Пак евтин пиар“. Причината за недоверието е повече от очевидна - Азис отдавна е доказал, че умее да превръща личния си живот в сценичен спектакъл, а границата между истина и инсценировка при него често е размита до неузнаваемост.За по-запознатите с биографията му, този "нов брак“ не е нито първи, нито най-скандален. През 2006 година Азис гръмко обяви, че се е "оженил“ за Ники Китаеца - събитие, което по онова време беше определяно като първия еднополов брак в българския шоубизнес. Медийният интерес беше огромен, за милата ни родина беше нещо ново и невиждано, а певецът се превърна в символ на бунта срещу консервативните норми. Години по-късно обаче приказката се разпадна. Самият Ники Китаеца призна, че между него и Азис никога не е имало интимна връзка, а ролята му била сведена до шофьор и част от добре режисиран пиар план. Без официален подпис, без любов, но с достатъчно шум и пари. Схема, която мнозина определиха като "типично по цигански"."Уважавам много Азис и просто не успях да му откажа, когато поиска да играя ролята на негов съпруг. Всичко беше подчинено на рекламната му стратегия. Аз бях момче на 20 и няколко години, без особен опит и в името на шоуто се съгласих, въпреки огромния шок за семейството и близките ми. Всички знаят, че винаги са ме интересували жените и нямам никакво сексуално влечение към хора от своя пол. Играх тази роля около година и половина, след което просто не можех да продължа с този цирк. Мисля че Васко ме разбра и не би следвало да ми се сърди, че разкрих истината", сподели в интервю за "Уикенд" Николай Първанов, който днес има син и е един от най-изтъкнатите фитнес инструктори и експерт по здравословното хранене.Още по-рано, през 2003 година, Азис отново изпревари времето си с една от най-екстравагантните си провокации. По време на концерт в НДК той сключи сценичен брак… със самия себе си. За целта на сцената се появи негов двойник - Борислав Соколов, по-известен като Мис Бони, идеолог на тогавашния му имидж и един от най-добрите гримьори у нас. Двамата, облечени в булчински рокли, размениха обети пред препълнената зала, а публиката остана раздвоена между възторг и шок.Тези примери ясно показват, че за Азис бракът никога не е бил просто интимен акт между двама души. За него е начин да провокира, да разбива табута и най-вече да държи интереса към себе си. Именно затова и новината за брака му в САЩ се приема с доза недоверие. За феновете въпросът вече не е "ожени ли се Азис“, а "този път истинско ли е“.Самият певец изглежда засегнат от съмненията и публично се чуди защо хората не му вярват. Но истината е, че доверието се губи лесно, когато години наред личният живот се използва като маркетингов продукт. Публиката вече рядко приема лъжите му за чиста монета. Дали този брак в Америка е реален и основан на истинска любов, или е поредният епизод от дългия сериал "Азис“ – само времето ще покаже. Едно обаче е сигурно - кралят на фолка отново е тема №1 и в устите на хората.Преди година Азис демонстрира публична "интимност“ с младия певец Антонио - целувки, снимки и намеци за любов, но Антонио го удари в земята, като заяви: "Никога не съм бил любовник на мъж, аз съм хетеросексуален. Това беше просто пиар за песен. Глупава грешка от моя страна“.Сегашният "съпруг“ лекар феновете на певеца виждат паралели с добре познати номера от миналото и имат големи съмнения в истинността на брака. Азис неведнъж е казвал, че ако се беше родил в Америка, щеше да е световна звезда – неоспорим факт. Певецът си преследва мечтите и явно драпа за американска виза, но дори и да има брак, може да му откажат пребиваване, твърдят българи зад граница, които смятат, че ако наистина има реален брак, Кралят на фолка просто си е платил, за да получи виза. Остава съюзът на изпълнителят на "Напипах го" да издържи 3 години и след този период да докаже пред тамошните власти, че не е по сметка."Дано Азис е отишъл в САЩ с годеническа виза, което би било най-логичният и сравнително сигурен вариант за дългосрочно пребиваване отвъд Океана. В противен случай ситуацията би могла бързо да се усложни - както административно, така и житейски" – коментират запознати пред "Уикенд".Годеническата виза, известна като K-1, се издава на чужд гражданин, който има намерение да сключи брак с американски гражданин. Основното условие е двойката да се ожени в рамките на 90 дни след пристигането в САЩ. След това се подава молба за промяна на статута към постоянно пребиваване (зелена карта). Процесът включва сериозни проверки - доказателства за реална връзка, интервюта, финансови гаранции от американската страна и щателен контрол от имиграционните служби.Ако Азис обаче е влязъл с туристическа или бизнес виза, нещата стават далеч по-рискови. Тези визи не позволяват работа, дългосрочно пребиваване или брак с цел имиграция без допълнителни процедури. Нарушаването на условията - например оставане след изтичане на визата или брак по сметка - може да доведе до депортиране и забрана за повторно влизане в САЩ за години напред. Дори при легален статут, животът в Америка крие редица предизвикателства.Всяка грешка - от неправилно подадени документи до пропуснати срокове - може да има тежки последствия. Имиграционната система на САЩ не прави компромиси, независимо от известността или успехите на дадена личност. В Америка Азис няма тази невероятна популярност и властите не биха го пожалили.Предстои да видим развръзката на брака на младоженците, а дотогава ще гледаме Азис като жури в "Капките", както и на двамата му големи концерта в "Арена София", които ще са на 13 и 14 февруари и билетите за които отдавна са разпродадени. Голяма част от последователите на певеца от Костинброд предполагат, че сватбата е именно с цел реклама и повишен интерес към Азис преди ролята му на жури.