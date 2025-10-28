Пирамидите в Египет са едни от най-големите загадки в историята. Те са построени преди повече от 4500 години и все още впечатляват с огромните си размери и точност. Най-известната е Пирамидата на Хеопс в Гиза – висока е около 146 метра и е направена от над два милиона каменни блока, всеки от които тежи няколко тона.Историците са сигурни, че пирамидите са били гробници на фараоните – владетели, които египтяните смятали за богове. Археолозите са открили селища и гробове на работници край пирамидите, което показва, че строителите не са били роби, а добре организирани и обучени хора. Те са работили на смени и са получавали храна, дрехи и грижи.Съществуват няколко хипотези за строителството пирамидите в Египет.Най-приемливата и популярна теория е, че египтяните са използвали дълги рампи от кал и камък, по които са теглели тежките блокове нагоре с помощта на въжета и дървени трупи.Друга теория на учените е, че вътре в пирамидата е имало спираловиден тунел, по който камъните са били издигани постепенно до върха. Съществува идея, че египтяните са използвали вода, за да намалят триенето, като намокряли пясъка, за да се плъзгат по-лесно каменните блокове.И накрая не за пренебрегване е идеята за извънземна помощ при построяването на египетските пирамиди.Една от най-популярните, макар и спорни, хипотези е, че пирамидите са били построени с помощта на извънземни цивилизации.Привържениците на тази идея твърдят, че древните египтяни не са могли сами да издигнат толкова големи и прецизни постройки без модерна техника. Някои смятат, че пирамидите са служели като маяци или енергийни станции за космически същества.Макар тази теория за построяването на египетските пирамиди да няма научни доказателства, тя остава любопитна и вдъхновява филми, книги и изследвания по целия свят.Днес учените използват съвременни технологии – дронове, лазери и 3D скенери, за да изследват пирамидите, без да ги разрушават.През последните години е открита скрита кухина в Голямата пирамида в Гиза, която може би е част от неизвестна мрежа от тунели, пише sanovnik.bg. Това показва, че и днес пирамидите пазят своите тайни.Истината за това как точно са построени пирамидите все още не е напълно разкрита. Вероятно древните египтяни са използвали умения, математика и изобретателност, които далеч надхвърлят нашите представи за онова време.А дали са имали и помощ "от звездите“? – това остава една от най-вълнуващите загадки в човешката история.