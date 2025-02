Великан идва в България

© Michael Schenker Group се присъединяват към Midalidare Rock In The Wine Valley 2025. Michael Schenker празнува своята 50-годишнина на сцената и обещава страхотно шоу с музика от последния си албум "My years with UFO“, издаден през септември миналата година. Michael Schenker Group ще свирят в събота, 12 юли. В същия ден за първи път в България ще видим и италианската пауър/фолк метъл група Elvenking. Най-новият албум на италианците се очаква да излезе на 11 април тази година и е озаглавен "Reader of the Runes-Luna".



Michael Schenker се откроява в света на виртуозните китаристи. Работата му с британската хард рок група UFO през 70-те години на миналия век остава един от най-прочутите периоди в рока, издигайки UFO от ъндърграунд сензация в рок легенда. През 2024 г. Michael Schenker отпразнува тези славни дни с новия си албум "My years with UFO“. През 2025 г. купонът продължава с концерти, представящи албума.



Продуциран от Michael Schenker и Michael Voss, новият албум отбелязва 50-годишнината от ерата на Schenker с UFO, продължила от 1972 до 1978 г. "Германският вундеркинд“ е поканен да се присъедини към UFO едва 17-годишен. Обикаляйки света като тийнейджър, Schenker се превръща в движеща сила зад някои от най-обичаните песни на UFO, като "Doctor Doctor“, "Rock Bottom“ и "Only You Can Rock Me“.



Въпреки че ерата на Michael Schenker в UFO продължава само шест години, неговото влияние като автор на песни и изключителен китарист е оставило трайна следа в рока. През тези стремителни години са записани албумите на UFO "Phenomenon“, "Force It“, "N_o Heavy Petting“, "Lights Out“, "Obsession“ и основополагащият концертен албум "Strangers in the Night“, който се откроява като един от най-влиятелните концертни рок албуми на всички времена и все още се счита за крайъгълен камък в колекцията на всеки рок ентусиаст.



Звездният списък с гост-изпълнители в последния албум включва Axl Rose, Slash, Kai Hansen, Roger Glover, Joey Tempest, Biff Byford, Jeff Scott Soto, John Norum, Dee Snider, Joel Hoekstra, Joe Lynn Turner, Carmine Appice, Adrian Vandenberg, Michael Voss, Stephen Pearcy, и Erik Grönwall.



Малко са групите днес, които са в състояние да създадат такава омагьосваща атмосфера както Elvenking. Италианската метъл група сякаш предоставя директна врата към друг свят, изпълнен с приказки, чудеса и извисяващи се мелодии. Бандата създава не само музика, но и цяла нова вселена около нея.



Midalidare Rock In The Wine Valley е от 11 до 13 юли 2025 г. край чирпанското село Могилово. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет.