Великден е утре, а с празника започва и традиционното "голямо ядене" на боядисани яйца. Оцветяването им е любима традиция за мнозина, но често се оказва, че сме приготвили повече от необходимото - най-вече заради желанието за разнообразни цветове и шарки. Така хладилникът бързо се пълни, а въпросът идва естествено: колко яйца е разумно да изядем?
С публикация на професор Сотир Марчев ФОКУС ви припомня каква е хранителната стойност на едно яйце.
Едно средно яйце съдържа приблизително:
75 калории
5 грама мазнини
6 грама протеин
0 въглехидрати
67 милиграма калий
70 милиграма натрий
210 милиграма холестерол
Лекарят напомня още, че яйцата са чудесен източник на витамини A, D и
Препоръките
"Всички кардиологични препоръки са единодушни, че до 7 яйца седмично, са здравословен вариант за закуска, обяд или вечеря, за предпочитане пред силно преработените "заводски" храни. Светли Великденски празници!", пише професорът в социлалните мрежи.
