Венета Райкова отново реши да подразни своите последователи и да ги предизвика да коментират последния ѝ пост в социалните мрежи:"Защо аз нямам депресия? Защото живея така, че другите да имат депресия", написа бившата водеща на bTV с усмивка и смеещи се емоджита.В стори тя показа, че доста харесва малинова торта, като е изяла сериозна част от огромно парче.