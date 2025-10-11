ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
В публикация в социалните мрежи Райкова уточни: "За тези от вас, които ми пишат и очакват някаква пояснителна информация — диагнозата ми е остър кантарален отит двустранно. Имам болничен лист до 15.10 включително.“
Водещата обясни и защо по време на ефир носи слушалка: "Виждали сте, че в ухото по време на ефир имам слушалка, в която ми говорят главната редакторка и режисьорът Костов, слушалка и отит?! Съвети, които не са търсени, не се дават, знаете от книгите ми, защо и какво носи това.“
Райкова благодари и на феновете си за подкрепата: "А на всички, които ми изпращат всеки ден любов и подкрепа — благодаря.“
Болничният на водещата е в сила до сряда включително, което ще ѝ позволи да се възстанови напълно преди следващите ефири на предаването.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 855
|предишна страница [ 1/143 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
15:14 / 09.10.2025
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: