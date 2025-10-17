ЗАРЕЖДАНЕ...
Венета Райкова съсипа bTV с пост в Instagram
На кадъра Райкова споделя графика от ГАРБ, отразяваща резултатите на предаването "Преди обед" за периода 1 септември - 15 октомври 2025 г. Данните показват, че предаването е постигнало 31,2% аудиторен дял, докато конкурентното шоу по Нова телевизия е с 20,6%.
Към графиката тя добави ясно послание, което мнозина приеха като елегантен отговор към критиците:
"От 1.09 до 15.10 бях в bTV. Цифрите говорят. Това можах, това направих. Следващия път повече."
С тази публикация Венета Райкова показа, че запазва самочувствие и достойнство, подчертавайки, че резултатите ѝ говорят сами за себе си.
По-рано тя вече бе коментирала темата с думите:
"Аз съм една от вас. И горе главите - доброто винаги побеждава!"
Така Райкова даде ясен знак, че гледа напред, уверена в труда си, пише "България Днес".
