Весела Бабинова за реакцията на 5–годишната й дъщеря: Не искам повече да гледам, тук има лоши хора
Повод за реакцията ѝ е лично преживяване с дъщеря ѝ. Двете били на постановка, когато по време на антракта момичето ѝ казва: “Не искам повече да гледам, тук има лоши хора". Бабинова започнала да обяснява, че винаги ще има лоши хора и срещите с тях са неизбежни, но доброто винаги побеждава, когато се борим за него. По собствените ѝ думи обаче в хода на разговора разбрала, че "малко говори наизуст и не си вярва в думите, които използва".
"Всички тези неща, които съм изредила в поста, който публикувах късно през нощта, всички случки, които са останали като че ли незабелязани и неотразени от общността, но аз ги помня. Запитах се кога ще прелее чашата? Защото сякаш тя е преляла, но не ми се струва, че всички се държим така, сякаш е преляла. Може би само говорим, че е, но действията ни сякаш показват нещо друго", посочва тя.
И попита: "Трябва ли нещо съвсем крайно да се случи, за да можем да нададем глас? За мен не трябва, но може би за много хора, които са OK с това, което се случва в момента, ще трябва да се случат и някакви по-сериозни неща, за да могат да нададат глас".
Тя сподели, че "забелязва, че има хора, които много често критикуват артистите – че не говорят": "Аз не смятам, че е точно така, защото има много хора, които изразяват мнението си публично. И то понякога е много по-крайно от този мой пост".
