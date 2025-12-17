Веселка от "Биг Брадър" стопи килограми и дарява целия си гардероб
©
По-голямата част от облеклата си Веси ще дари на хора, които наистина имат нужда. За целта тя е създала специална група, в която е качила снимки на дрехите. Всеки, който се нуждае от тях, може да й напише своята история и да я изпрати.
"Аз ще преценявам. Онези писма, които ме докоснат, ще получат дрехите“, споделя Веси. Която обясни, че иска да са наистина за такива дами, които ще им се зарадват и ще ги оценят. Всяка една вещ Веселка е купувала за себе си с желание.
Тя обяснява още, че гардеробът, който е обявен за продажба и дарание, е разделен на три части - дрехи, които ще даде лично на хора в нужда, дрехи, които ще изпрати в Българския червен кръст, и дрехи, които ще бъдат пуснати за продажба.
"За съжаление имам много хубави неща, някои от които са скъпи, дори още с етикетите си, но не ми стават“, казва тя. Веселка Маринова е почти неузнаваема. "Вече нося дрехи размер М горни части и L долу - 78 килограма съм“, похвали се тя. Преди време Веси се подложи на интервенция за отслабване, която напълно промени визията й.
"Не искам да съм много слаба, а просто да съм в здравословно състояние“, допълва риалити звездата, и допълва, е интересът на мъжете към нея е доста по-голям.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Почина известен актьор
13.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
По сръбска телевизия: Бойко Борисов е "шоп" по националност
13:01 / 16.12.2025
Доналд Тръмп-младши обяви годежа си с Бетина Андерсън
09:30 / 16.12.2025
Проучване доказва, че вещество в кафето и шоколада забавя стареен...
23:00 / 15.12.2025
Аналогов ренесанс: Gen Z се връща към телефоните с копчета от 1 я...
13:19 / 15.12.2025
Какви ще са цените на колите у нас след 1 януари?
10:33 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.