Веселка Маринова, която стана популярна след участието си в миналия сезон на "Биг Брадър“ е отслабнала драстично. Веси, която е свалила 6 размера от дрехите си е решила да се раздели с ненужните одежди, обяви тя в социалните мрежи.По-голямата част от облеклата си Веси ще дари на хора, които наистина имат нужда. За целта тя е създала специална група, в която е качила снимки на дрехите. Всеки, който се нуждае от тях, може да й напише своята история и да я изпрати."Аз ще преценявам. Онези писма, които ме докоснат, ще получат дрехите“, споделя Веси. Която обясни, че иска да са наистина за такива дами, които ще им се зарадват и ще ги оценят. Всяка една вещ Веселка е купувала за себе си с желание.Тя обяснява още, че гардеробът, който е обявен за продажба и дарание, е разделен на три части - дрехи, които ще даде лично на хора в нужда, дрехи, които ще изпрати в Българския червен кръст, и дрехи, които ще бъдат пуснати за продажба."За съжаление имам много хубави неща, някои от които са скъпи, дори още с етикетите си, но не ми стават“, казва тя. Веселка Маринова е почти неузнаваема. "Вече нося дрехи размер М горни части и L долу - 78 килограма съм“, похвали се тя. Преди време Веси се подложи на интервенция за отслабване, която напълно промени визията й."Не искам да съм много слаба, а просто да съм в здравословно състояние“, допълва риалити звездата, и допълва, е интересът на мъжете към нея е доста по-голям.