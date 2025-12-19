Вещица, а не Дядо Коледа носи подаръци на децата в тази страна
Легендата за Бефана - как започва всичко?
Историята на Бефана е дълбоко вкоренена в италианския фолклор и носи атмосферата на старинни селища, пламтящи камини и зимни разкази. Според най-разпространената легенда тримата влъхви, отправяйки се към Витлеем, спират пред дома на една жена и я канят да ги последва. Тя отказва, твърдейки, че е твърде заета с домакинството.
По-късно съжалява за решението си и тръгва да ги търси, носейки кошница с лакомства за Младенеца. Така започва нейното символично пътуване – в нощта срещу 6 януари тя обикаля домовете и оставя подаръци на децата, надявайки се някое от тях да е Христос. Тази тъжно-красива история превръща Бефана в образ на покаяние, щедрост и обич към децата.
Защо именно тя, а не Дядо Коледа, носи подаръците?
Докато голяма част от света прегръща Дядо Коледа като символ на празниците, Италия запазва своя по-древен и характерен обичай. Причините са няколко. Първо, Богоявление – празникът на 6 януари – традиционно е по-важен в Италия от самата Коледа. Именно тогава, според католическата традиция, Христос е представен на света и получава даровете на мъдреците. Затова е логично именно този ден да бъде свързан с подаръци.
Второ, фигурата на Бефана е дълбоко свързана с италианската култура – обикновена жена, но с голямо сърце, която напомня на традиционната "ла баба“, грижовната баба, носеща домашна топлина. За разлика от Дядо Коледа, който идва отвън, Бефана е "от народа“, герой, израснал в италианските легенди, домове и традиции. Така тя успява да остане в центъра на празника, въпреки глобалната популярност на Санта.
Символиката на Бефана и разликата с модерния Санта
Бефана е противоречив и интересен образ – едновременно добродушна старица и магически персонаж. Тя лети на метла, носи торбичка с лакомства и въглища, а лицето ѝ често е опушено от комините, по които влиза. Тази смесица от домашност и вълшебство я прави различна от модерния, търговски изграден образ на Дядо Коледа.
Докато Санта е мъж, представян като почти митичен бизнес на радостта, Бефана остава по-човешка – малко странна, забавна, понякога натъжен образ, но винаги близка до обикновените хора. Тя носи подаръци на добрите деца и въглища на палавите, което в Италия се възприема повече като шега, отколкото наказание. Така символиката ѝ по естествен начин се преплита с местните ценности – уважение към традицията, любов към домашното и усещане за малките, истински жестове.
Как италианците посрещат 6 януари – денят на Бефана?
Феста дела Бефана е един от най-светлите зимни празници. На 5 срещу 6 януари децата оставят чорапи до прозореца, очаквайки да ги намерят пълни сутринта. По улиците се организират пазари, костюмирани шествия и събития, в които Бефана пристига, за да раздава сладки. Най-известният фестивал е на площад "Пиаца Навона“ в Рим – място, което се превръща в сцена на музика, сладкарски сергии и оживена празнична атмосфера. За много семейства това е момент на продължаване на традиции, предавани между поколенията.
Как древният образ се превърна в съвременен празничен символ?
С течение на времето Бефана се превръща в културна икона. Тя присъства в филми, книги, играчки и празнични реклами. Италианците я приемат като символ на добротата, домашния уют и празничната щедрост. Макар модерните влияния постепенно да влизат в страната, Бефана остава доказателство, че силните традиции могат да устоят на времето и да продължат да радват нови поколения.
Бефана остава един от най-обичаните символи на празниците в Италия. Тя носи подаръци, но и чувство за топлина и семейност, което хората очакват всяка година. Макар светът да познава Дядо Коледа, за италианците именно Бефана прави 6 януари специален и запазва духа на старата традиция жив, пише actualno.
