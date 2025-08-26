ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Viber пуска нова функция
"С внедряването на "Скрий, че пишеш“ допълваме набора от инструменти за поверителност, така че разговорите да останат лични, целенасочени и под ваш контрол“, коментира директорът "Маркетинг" за Европа в Rakuten Viber Даниела Иванова.
"Скрий, че пишеш“ се присъединява към две нови функции, ориентирани към поверителността, които Viber Plus стартира по-рано тази година:
● "Редактиране без следа“ вече е втората най-популярна функция, използвана 1,4 милиона пъти през последните 30 дни. Тя допълва популярността на "Изтриване без следа“, която е приложена почти 5 милиона пъти за същия период. За да активирате "Редактиране без следа“, натиснете и задръжте съобщението > Редактиране > "Редактиране без следа“ > Запазване. Редакциите могат да се правят до пет минути след изпращане на съобщение, с цел предотвратяване на злоупотреби.
● "Напускане на групи" дискретно позволява излизане от всяка група без известие - идеално за предстоящия училищен сезон, когато временните чатове за планирания и организации приключат.
С повече фокус и контрол за потребителите, Viber Plus прави ежедневната комуникация по-лична, ясна и практична. Допълнителните предимства включват:
● Без реклами: Насладете се на чатове без разсейване в цялото приложение.
● Невидим режим: Виждате кой е онлайн, докато вашият статус остава скрит.
● Четене на гласови съобщения: Автоматично преобразуване на глас в текст.
● Директен контакт с центъра за обслужване на клиенти.
● Специална звезда: Добавете специална значка към профилната си снимка.
● Уникални икони: Персонализирайте иконата на Viber.
● Безплатен достъп до платени стикери: Всички стикери на Viber безплатно.
Нови абонати могат да изпробват Viber Plus безплатно за 14 дни, за да се насладят на допълнителен контрол и удобство. За достъп до най-новите функции, Viber трябва да се актуализира през App Store или Google Play.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: