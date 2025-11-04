Дейвид Бекъм получи огромно признание - при това лично от самия крал Чарлз III. Бившият капитан на английския национален отбор бе удостоен с рицарско звание на официална церемония в замъка Уиндзор - признание за заслугите му към спорта и благотворителността.За специалния случай, 50- годишната футболна звезда бе избрал елегантен сив костюм от три части – дело на съпругата му и вдъхновен от костюм, който крал Чарлз е носил в младостта си.Футболистът дори сподели, че кралят е останал доста впечатлен от облеклото. "Той е най-елегантно облеченият мъж, когото познавам и през годините е повлиял доста от визиите ми - и определено вдъхнови и тази.“Очаквано, Виктория бе плътно до Дейвид във важния за него момент – и както винаги бе подбрала идеалното облекло.Дизайнерката бе заложила на изчистена тъмносиня рокля от собствената си колекция. Роклята се отличаваше с подчертан, изискан шик – леко разкроена към основата и със стилен набор в областта на талията.Визията бе завършена с шапка на марката Stephen Jones, включваща мрежеста воалетка и обувки на висок ток и остър връх.Съпрузите позираха усмихнати за снимки в двора на замъка - като лейди Виктория гледаше гордо към съпруга си. На церемонията присъстваха и родителите на сър Дейвид – Тед и Сандра Бекъм, пише Ladyzone.