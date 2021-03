Виктория: Посланието на песента, с която ще представя България на Евровизия 2021, е много лично за мен

© БНТ Виктория ще участва на конкурса Евровизия 2021 с песента “Growing Up is Getting Old". Българското предложение за музикалната надпревара беше представено на специален концерт, който обедини много популярни лица от шоубизнеса около проекта Евровизия в България.



Българската песен носи посланието за връщане към корените и мястото, където всеки се чувства най-сигурен и щастлив. Такава е и историята в музикалното видео на "Growing Up is Getting Old", където Виктория се завръща у дома след огромно разочарование. Там тя се среща със своето "малко аз", което ѝ припомня кои са важните неща в живота.



"Песента, която ще представи България на Евровизия 2021 е "Growing up i getiing old". Това е една от песните в албума ми, която е много близка до сърцето ми и много се радвам, че заедно с екипа ми се обединихме заедно около това решение", споделя Виктория Георгиева.



"Имахме много голяма палитра от специалисти, с които се допитвахме и категорично мнението им беше, че това е песента, която има най-голям потенциал за представяне на сцена. В топ 3 е на феновете и на всички хора, които ни подкрепиха", каза Геновева Христова - Лигна груп, продуцент.



"Посланието на тази песен е много лично за мен, защото я писах в такъв момент, че някак си се чувствах малко загубена, имах нужда от семейството си, исках да ги видя, защото бях далече от тях и някакси през това време осъзнах колко ценно е семейството и колко трябва хората да се грижат за семействата си, да ги оценяват, да не пропускат един ден ей така да е загубен за тях. Клипът разказва една история, която мисля, че се получи точно така, както аз си я представях, намирайки себе си в спомените си със семейството ми, с малкото ми аз и малко момиченце, което играе във видеото - Катерина наистина някаква много хубава химия се получи между нас и наистина си я почувствах като все едно съм ... все едно е малката Вики и много исках да си я гушна и мисля, че се получи доста емоционално. Надявам се и хората да се докоснат до тази история", споделя Виктория Георгиева.



"24/7 беше работният ден, но смятам, че направихме нещо толкова красиво, че аз гледайки го не можех да повярвам. Почти всички ревахме, почти всички в края си казвахме: искам да се обадя на майка ми и баща ми, искам да им кажа колко ги обичам, което означава, че сме си свършили наистина добре работата", изтъкна Геновева Христова.



"Беше много тежка година за всички 2020 и за мен лично, избирайки тази песен, някак си усетих това послание много близо до тази година. Много хора загубиха семействата си и много страдания имаше през изминалата година. И смятам, че наистина би успяла да докосне колкото се може повече хора и не знам дали има точна рецепта за Евровизия. Надявам се, че сме направили най-правилния избор и че хората ще го оценят и ще го усетят", споделя още Виктория Георгиева.