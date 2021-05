Виктория: Ще имам специална изненада на сцената за баща ми

© Виктория Георгиева призова всички българи да я подкрепят и да гласуват за песента "Growing Up is Getting Old" утре вечер, когато ще бъде втория полуфинал на Евровизия 2021.



"Хей! Хей! Аз съм Виктория и ще представя България на Евровизия 2021 на 2-ри полуфинал на 20 май! Ще имам специална изненада на сцената за баща ми - наша снимка. Чуйте песента ми "Growing Up is Getting Old" и подкрепете България на 20 май!", написа Виктория в социалните мрежи.