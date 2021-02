© Виктория сподели първата от общо пет песни, които ще бъдат включени в албума ѝ “a little dramatic". Това е “Imaginary Friend" - една от шестте потенциалните композиции, които имат шанса да представят България на Евровизия 2021.



“Imaginary Friend" е създадена по време на музикална сесия в България. Авторският екип включва Виктория и шведските композитори и музикални продуценти Корнелия Виболс, Ирма Вадштрьом и Оливър Бьорквал. Песента разказва история за силните чувства на несподелена любов, с които всеки се среща поне един път в живота си.



Виктория разказва повече за “Imaginary Friend": “Всеки от нас се е сблъсквал с нещо подобно в живота си – несподелена любов. Най-важното е да се събереш и да продължиш напред. Всеки заслужава да бъде щастлив и обичан. Вярвам, че любовта от хората около нас ни дава една допълнителна сила, която може да ни позволи да постигнем всичко, за което мечтаем. Затова реших и това да бъде първата песен в албума ми. Смятам, че “Imaginary Friend" е перфектното начало и въведение в света на “a little dramatic"."



На 15-и февруари в 20:00 часа ще бъде представена следващата песен от албума на Виктория. “Dive Into Unknown" ще бъде публикувана в YouTube канала на певицата, както и на официалния информационен портал за българското участие www.eur ovision.icard.com.



Веднага след последната премиера от албума на Виктория “a little dramatic" ще стартира и специално създадена платформа. Там музикалните фенове от цял свят ще получат възможност да споделят мнението си за всяка една от песните, които могат да представят България на Евровизия 2021. Това са “Imaginary Friend", “Dive Into Unknown", “Phantom Pain", “The Funeral Song", “Growing Up Is Getting Old" и “Ugly Cry", която беше публикувана през месец ноември 2020 година. Всяко изпратено мнение ще достигне директно до Виктория и ще помогне на нея и екипа ѝ да изберат най-добрата песен, която да представи България на Евровизия 2021.