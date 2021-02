Виктория представи последната песен за Евровизия 2021, започваме да гласуваме

© Талантливата певица Виктория разкри последния претендент за победа в българската селекция за Евровизия 2021. Това е “Growing Up is Getting Old", която е част от албума ѝ “a little dramatic". Първото EP на певица ще бъде представено в музикалните стрийминг платформи на 26 февруари.



От днес активна ще бъде и специално създадената платформа Bulgaria2021.com, където музикални фенове от цял свят ще помогнат на Виктория и екипа ѝ да изберат песента, която ще прозвучи за България на най-голямата музикална надпревара в света.



Сборен клип с всички потенциални песни на Виктория за Евровизия 2021.



Виктория разказва за "Growing Up is Getting Old": "Израстването може да има много измерения. Понякога връщането към корените е това, което ти помага да осъзнаеш точно кой си. По този начин ще видиш голямата промяна и стъпките, които си извървял. Така ще можеш и да откриеш твоето истинско призвание. “Growing Up is Getting Old" е песен за надеждата, която през цялото време се крие в нас. Човек трябва да вярва в себе си и да се бори за мечтите си."



“Growing Up иs Getting Old" е написана от Виктория и шведските композитори Мая Налани, Хелена Ларсон и Оливър Бьорквал. Чрез песента българският представител поставя логичен край на дългия петдневен маратон, в рамките на който бяха представени всички композиции от селекцията на България за Евровизия 2021.



През последните пет дни Виктория публикува “Imaginary Friend", “Growing Up Is Getting Old", “Dive Into Unknown", “Phantom Pain", “The Funeral Song", а през месец ноември 2020 година беше премиерата на “Ugly Cry". Всяка една от изброените песни може да представи България пред близо 200 милиона зрители на най-голямата музикална сцена в Европа. В събота, 20-и февруари, Виктория ще даде ексклузивно интервю за "По света и у нас“ в 20:00 часа по БНТ 1, където ще разкаже провече за процеса по избора на българската песен за Евровизия 2021.



Изборът ще бъде направен от Виктория и екипа ѝ, а за целта те се обръщат към музикалните фенове от цял свят. Зрители от всяка точка на света ще могат да споделят мнението си за българските предложения за конкурса на Bulgaria2021.com. Всеки изпратен коментар ще достига директно до Виктория и екипа на надпреварата в България.



Дигиталната платформа Bulgaria2021.com, чрез която меломаните от цял свят могат да се включат в процеса по избор на българската песен за Евровизия 2021, ще събира коментари до 1 март. Екипът на Виктория и Евровизия България споделя, че всяко изпратено мнение е изключително ценно и ще бъде взето под внимание.



Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България мога да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22 часа. Участието на страната ни се реализира като публично-частно партньорство между БНТ и Ligna Group. За втора поредна година генерален спонсор на българското участие в музикалния конкурс е финтех компанията iCard, която застава зад Виктория и вярва в нейния успех.