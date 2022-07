© Певицата Виктория представи новата си песен "How to Ruin a Life". Българските и международните ѝ фенове вече могат да я слушат в YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music и Tidal.



На обложката на "How to Ruin a Life" Виктория си партнира с популярния млад български актьор Филип Буков. Той участва в сериалa "Татковци“ и е спряган за новия "Ерген“ в хитовото риалити, излъчено за първи път в България тази пролет.



Виктория споделя за песента: "Дълго работихме по този сингъл и съм много щастлива, че най-накрая можем да го споделим със света. Много от моите фенове, колеги и приятели са изненадани как звучи "How to Ruin a Life“ и ме виждат в по-различна светлина. В друга светлина съм и във фотосесията за клипа. На мотор и с екранен партньор. Това нямаше да бъде възможно без подкрепата на Хонда България и участието на Филип. Много съм благодарна на всички, които направиха "How to Ruin a Life" реалност.“



Виктория допълва: "Не се изненадвайте да ме виждате на мотор. Карам курсове и се надявам скоро да имам и свой.“



Песента на Виктория "How to Ruin a Life" вече е в българския и международен радио ефир. Певицата на Ligna Studios ще има възможност да я изпее на живо пред международна публика по време на предстоящите си участия в Португалия и Дания и пред българските си фенове по време на участията си в страната лятото.



Музиката и текста на "How to Ruin a Life" са дело на Виктория, шведските композитори Оливър Бьорквал и Хелена Ларсон, както и американката Софи Хинтц.