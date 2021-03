© Виктория от Варна, която представя България, ще пее под номер 13 във втория полуфинал на Евровизия 2021, който ще се проведе на 20-и май. Това обявиха организаторите на музикалната надпревара от Европейския съюз за радио и телевизия. Българската представителка получи една от най-добрите стартови позиции в шоуто и ще има възможност да изпълни песента си "Growing Up is Getting Old" пред близо 200 милиона зрители от цял свят.



Зрителите в България няма да могат да подкрепят българската песен на 20-и май, но всички българи, които живеят в Испания, Франция, Обединено Кралство, Гърция, Швейцария, Дания, Сърбия, Финландия, Австрия, Португалия, Чехия, Полша, Албания, Естония, Грузия, Исландия, Латвия и Молдова ще могат да гласуват за Виктория.



Във втория п олуфинал на Евровизия 2021 ще вземат участие общо 17 песни, като 10 от тях ще се класират за големия финал на 22-ри май. Продуцентският избор на стартовите позиции в шоуто цели да има максимално стилово разнообразие, а важна роля за реда на изпълнение играе и сценичното представяне.



Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22:00 часа.