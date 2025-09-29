ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
Всички се вълнуват от мистериозната Гери, а bTV ви разказва коя е тя.
40 000 пяха с Роби Уилямс, но той пя само за нея. "Аз съм адвокат по професия и фен на Роби Уилямс от 1996-та година насам. Може би от 20 г. мечтая за този момент", разказва Гергана Балевска.
Гери е ходила на 7 концерта на Роби Уилямс в различни европейски градове.
"Вратите на стадиона отвориха към 16 ч., но най-нетърпеливите чакаха още от сутринта. Имаше фенове, дошли от Англия, Германия, Италия и аз", разказва Гери.
За толкова голямо чакане е необходимо вода, протеинови барчета и голяма доза търпение.
"Винаги се оглеждам на първия ред да видя най-усмихнатите очи и видях теб, твоите очи се усмихват", каза Роби Уилямс на Гери от сцената, след като посвети песента си на нея.
Тя искаше да изживее момента без телефон и едва накрая се снима с любимия си изпълнител.
Гери не е типичният истеричен фен. Тя твърди, че уважава личното пространство на артиста.
