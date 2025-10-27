ЗАРЕЖДАНЕ...
Vivacom 5G Pro 2 – идеалният бюджетен смартфон за деца и младежи
Според редакторите на Az-jenata.bg той трябва да отговаря на изисквания като качествена камера, комфортен дизайн, лесни настройки и добра свързаност. И при възможност - на бюджетна цена. И устройството, което отговаря на всички критерии е новият Vivacom 5G Pro 2 смартфон.
В своето ревю медията отчита предимството на добрата свързаност и поддръжка на 5G, която осигурява по-високи интернет скорости – важно предимство за младежите.
За да е още по-лесно и удобно, на помощ идват AI функциите. Например, автоматичен и мигновен превод на разговори и съобщения, обработка на снимки чрез изкуствен интелект и възможности за експерименти с видеа и изображения.
Една от най-важните характеристики на смартфона за младежите е качеството на камерата. И тук Vivacom 5G Pro 2 е в целта - основната камера е със 108 MP, което за смартфон от този клас е приятна изненада. А учениците могат да правят детайлни снимки, както и изчистени изображения при по-лоша светлина.
Vivacom 5G Pro 2 е с 8 GB RAM и 256 GB вътрешно хранилище, което дава хубав баланс за мултитаскинг, игри, приложения и съхраняване на множество снимки и видеа.
А батерията на смартфона, 5000 mAh гарантира, че при нормална употреба няма да се налагат чести зареждания.
За максимална гъвкавост при ползване на повече от един номер идват физическа Nano SIM и eSIM, а операционната система Android 15 подобрява още повече преживяването с по-нови функции и добра сигурност.
Всичко това нямаше да е толкова атрактивно за родителите, ако не беше изключително бюджетната цена. Vivacom 5G Pro 2 се предлага на цена от 1,52 € | 2.98 лв. на месец на лизинг за 24 месеца при сключване на 24-месечен договор за план Unlimited MAX до края на октомври.
Смартфонът определено си заслужава, особено ако е време да купите устройство за ученика вкъщи и не искате да рискувате с твърде скъпи модели, заключават редакторите на Az-jenata.bg. Подробности за различните планове може да прочетете тук.
