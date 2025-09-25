Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Вижте как химиотерапията промени Кейт Мидълтън
Автор: Екип Ruse24.bg 09:35Коментари (0)63
©
виж галерията
За британското кралско семейство изминалата година е тежка и изпълнена с трудни моменти. За Кейт Мидълтън, която преживя диагнозата рак, проведе курсове лечение и химиотерапия, със сигурност е била турбулентна, но за щастие всичко е зад гърба й, а самата тя сякаш се е преобразила – не само вътрешно, но и външно. 

"Ще помагам на хората, докато имам сили да го правя,“ казва Кейт в едно от последните си изявления, обяснявайки отдадеността си на благотворителността. Ако преди принцесата на Уелс имаше сили и за други ангажименти, то след химиотерапията в графика ѝ останаха предимно срещи с обществена значимост.

През последните месеци Катрин посещава училища, детски центрове и хосписи, както и болници с пациенти, които също се борят с онкологични заболявания. Тя открито признава, че макар лечението да е приключило, все още не може напълно да се върне към предишния си ритъм.

Повече Кейт, по-малко Даяна

От влизането си в най-известната кралска фамилия в света принцесата на Уелс често е черпела вдъхновение от стила на принцеса Даяна – от роклите с точки до червената рокля с бяла яка, напомняща визията на Даяна при изписването на принц Хари.

Днес обаче, повече от всякога, Кейт ясно заяви чрез стила си, че е намерила своя собствена идентичност. Сега тя залага на строг, функционален и изчистен стил –каре, блейзъри, класически палта.

Не просто украшения, а бижута със смисъл

Принцесата все по-рядко носи легендарния годежен пръстен със сапфир, принадлежал на Даяна. След болестта Кейт избра по-често да носи едно ново бижу – пръстен Tiffany & Co със сапфири и диаманти, символизиращ любов и вярност.

Тя залага и на по-лични украшения като медальон с първите букви на децата си и друг с нейното собствено "К“. А наследените от Елизабет II перли и диаманти се появяват само по време на официални церемонии.

Кралицата на устойчивата елегантност

Принцесата винаги е впечатлявала със скромност в гардероба и при всяка възможност е показвала как елегантно можем да носим отново и отново стара дреха. Днес тази тенденция е още по-осезаема – рядко купува нови дрехи, предпочитайки да променя детайли в съществуващите. По време на парада Trooping the Colour през 2024 г. например тя добави контрастна панделка към бяла рокля, която вече беше обличала преди.

Катрин винаги е умеела да улавя съвременните модни тенденции, без да се подчинява сляпо на тях. Това превръща стила ѝ е едновременно в актуален и вечен, показвайки, че можеш да си модерен, но и да останеш истински верен на себе си, пише ladyzone.

Още по темата: общо новини по темата: 728
25.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
предишна страница [ 1/122 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:55 / 23.09.2025
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
22:19 / 23.09.2025
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
09:45 / 23.09.2025
МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение на данъците върху жилищата
МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение на данъците върху жилищата
08:43 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със Зеленски 
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със Зеленски 
19:15 / 23.09.2025
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
11:21 / 23.09.2025
Изключиха микрофона на Ердоган, докато говореше за "кланетата и насилието" в Газа
Изключиха микрофона на Ердоган, докато говореше за "кланетата и насилието" в Газа
10:38 / 23.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Арестуваха кмета на Варна
Пожари 2025
Общо събрание на ООН 2025 година
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: