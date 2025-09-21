ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Вижте за колко продават вилата на Берлускони в Сардиния
С множество спални, приемни, големи тераси, места за хранене на открито, гледка към Тиренско море, съоръжения за хеликоптери и дори сигурен подземен бункер, сардинската му вила е била по-скоро огромен луксозен комплекс, отколкото скромно жилище.
И макар че е собственост на петте деца на Берлускони от смъртта му през 2023 г., сега е обявена за продажба. Вила Чертоза (бивша Вила Монастеро) всъщност е една от най-скъпите частни резиденции на планетата с нелепо висока цена от 500 милиона евро, според Travel Tomorrow.
Първоначално закупена през 1980 г., вилата е била домакин на различни политически фигури през годините, включително Джордж У. Буш, Тони Блеър и Владимир Путин. Благодарение на това, че е определена с правителствен указ като "алтернативно място с максимална сигурност за безопасността на министър-председателя“, тя е защитена от държавна тайна, пише Time out, цитиран от businessnovinite.
Вилата има забавни удобства – а именно просторни терасовидни градини и множество басейни с гледка към брега на Коста Смералда, достъп до частен плаж и нещо, наречено морска пещера, където можете да акостирате лодката си, плюс бунгала за гости, амфитеатър в римски стил, най-съвременни винарски изби.
Местният вестник La Nuova Sardegna съобщи, че холдинговата компания Fininvest е получила "различни изрази на интерес“, докато Travel Tomorrow съобщава, че спекулативните купувачи включват както султана на Бруней, така и хотелската група Four Seasons. Все още обаче не е постигната сделка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: