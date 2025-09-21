Вижте за колко продават вилата на Берлускони в Сардиния

© Вилата на Сардиния на покойния бивш италиански премиер Силвио Берлускони е една от най-обсъжданите вили на известни личности.



С множество спални, приемни, големи тераси, места за хранене на открито, гледка към Тиренско море, съоръжения за хеликоптери и дори сигурен подземен бункер, сардинската му вила е била по-скоро огромен луксозен комплекс, отколкото скромно жилище.



И макар че е собственост на петте деца на Берлускони от смъртта му през 2023 г., сега е обявена за продажба. Вила Чертоза (бивша Вила Монастеро) всъщност е една от най-скъпите частни резиденции на планетата с нелепо висока цена от 500 милиона евро, според Travel Tomorrow.



Първоначално закупена през 1980 г., вилата е била домакин на различни политически фигури през годините, включително Джордж У. Буш, Тони Блеър и Владимир Путин. Благодарение на това, че е определена с правителствен указ като "алтернативно място с максимална сигурност за безопасността на министър-председателя“, тя е защитена от държавна тайна, пише Time out, цитиран от businessnovinite.



Вилата има забавни удобства – а именно просторни терасовидни градини и множество басейни с гледка към брега на Коста Смералда, достъп до частен плаж и нещо, наречено морска пещера, където можете да акостирате лодката си, плюс бунгала за гости, амфитеатър в римски стил, най-съвременни винарски изби.



Местният вестник La Nuova Sardegna съобщи, че холдинговата компания Fininvest е получила "различни изрази на интерес“, докато Travel Tomorrow съобщава, че спекулативните купувачи включват както султана на Бруней, така и хотелската група Four Seasons. Все още обаче не е постигната сделка.