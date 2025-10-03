Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"

© Обичаният водещ на "Трейтърс: Игра на предатели" Владо Карамазов притесни феновете си за миг в социалните мрежи.



За щастие на зрителите, той говореше за мустака си.



"Казвам официално сбогом на мустака. Няма да ми липсва. И тъй като не мисля да го пускам отново, си спретнах фотосесия за да го увековечава в снимка. С огромно удоволствие му тегля дузпата".



"Игра на предатели" е едно от най-харесваните предавания в момента и със сигурност за част от чара му допринася Карамазов.



"Всякак сте хубав, но без мустак сте по-свеж. Мустакът състарява", посъветва го фен в коментарите, пише "България Днес".