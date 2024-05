"Властелинът на пръстените" се завръща

© Първият от новата серия игрални филми "Властелинът на пръстените" ще излезе през 2026 г., съобщиха от студиото "Warner Bros". Филмът ще се фокусира върху живота на Голъм (Ам-гъл).



В момента проектът е в ранен етап на разработване на сценарий и ще "изследва сюжетни линии, които все още не са разказани", загатна главният изпълнителен директор на "Warner Bros" Дейвид Заслав.



От студиото разкриха, че работното заглавие на филма е "The Lord of the rings: The Hunt for Gollum" (“Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл") и ще бъде режисиран от Анди Съркис, който изигра Ам-гъл в оригиналната трилогия.



Филмът ще бъде продуциран от Кен Каминс, заедно със Съркис и Джонатан Кавендиш. Заслав добави, че режисьорът Питър Джаксън и дългогодишните му сценаристки Фран Уолш и Филипа Бойенс ще участват във "всяка стъпка“ от процеса по създаване.