Американският актьор Никълъс Брендън, познат най-вече с ролята си в култовия сериал "Бъфи, убийцата на вампири", е починал внезапно, съобщава BBC. Новината е потвърдена от неговото семейство, което съобщи, че актьорът е издъхнал в съня си от естествени причини снощи късно вечерта.В официално изявление близките му споделят, че са "съкрушени“ от загубата и го описват като чувствителен и вдъхновяващ човек с изключителен творчески дух и нюх към киното. В последните години Брендън беше открил нова страст към рисуването и изкуството, които се превърнаха във важна част от живота му.Никълъс Брендън придобива световна популярност с участието си във всички сезони на Бъфи, убийцата на вампири (1997–2003), където играе един от най-близките приятели на главната героиня. След успеха на сериала той участва и в други продукции, сред които Criminal Minds, както и в редица филми и телевизионни проекти.През годините актьорът открито говори за своите лични предизвикателства, включително здравословни проблеми и зависимости. Сред тях са вродено сърдечно заболяване, преживян инфаркт и сериозни операции на гръбначния стълб. Въпреки трудностите, семейството му подчертава, че той е бил в процес на лечение и е гледал с оптимизъм към бъдещето, но уви не е успял да го достигне.В последните години от живота си Брендън се отдава на изкуството и активно общува с феновете си. Със смело сърце и огромно въображение, той рисува и споделя голяма част от ежедневието си със своите последователи. Смъртта му предизвика вълна от реакции сред фенове и колеги, които завинаги ще го запомнят с непоправимата му харизма, талант и искреност на екрана.