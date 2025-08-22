ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Внучката на Христо Стоичков е в трескава подготовка
Тази есен малкото момиче, което буквално израсна пред очите на цяла България, покрай участието й в различни реклами на Кауфланд, ще бъде трети клас. Нетърпелива да се срещне със съучениците си, тя вече е започнала да се подготвя за първия учебен ден. Миа е била видяна миналата седмица във веригата да си избира неща за училище, защото там в момента е пълно с какви ли не атрактивни за децата училищни пособия.
Същата близка по-късно разказала, че малкото момиченце най-много обича да си купува моливи и боички и непрекъснато моли дядо си да й купува подаръци, свързани за рисуване. "Тя е много талантлива и ако продължава с този интерес е много вероятно да стане голям художник като порасне“, коментира жената.
Хора, които са имали възможност да работят с дядо й по различни проекти пък твърдят, че той освен талантлив, е и изключително дисциплиниран. Ако внучката му е наследила и част от дисциплината на дядо си, тогава ще може да постигне всичко, което иска, коментира семейната позната, пише HotArena.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: