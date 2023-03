Вокалът на легендарните Smokie с два концерта у нас през май

© Осем години след последното гостуване на Крис Норман в България, той отново идва за да изнесе два концерта по покана на Радио 1 и Симфоникс.



На 20 май 73-годишният бивш вокал на легендарната група Smokie, ще се качи на сцената на Античен театър, Пловдив, а ден след това, на 21 май, ще бъде в Зала 1 на НДК.



Гласът на Smokie идва, за да представи последния си албум с бенд от 10 човека и с обещание да има много рок, но и акустични изпълнения, за да чуем неостаряващите хитове "Midnight Lady“ и "Living next door to Alice“.



Билети за концертите в София и Пловдив може да намерите в мрежата на ePay GO .



Когато през 1982 Smokie се разпада, Крис записва и първия си соло проект – "Rock Away Your Teardrops“. Следва сингълът "Midnight Lady“, специално написан за певеца от Дитър Болен, който става платинен в цяла Европа. Успехът му продължава неспирно и до 1998 г. записва цели осем албума.