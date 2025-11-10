Връхлита ни силна магнитна буря
Експертът отбеляза, че днес към Земята ще се приближи слънчев плазмен поток, образуван след изригването M1.7, регистрирано на 7 ноември. Това ще наруши магнитното поле на планетата.
"Но във вторник, когато Земята бъде ударена от по-мощен облак от слънчева материя, изпратен в космоса след изригване с максималната възможна величина X1.7, наблюдавано на нашата звезда миналата неделя, се очаква въздействието върху геомагнитното поле да бъде по-интензивно“, пише синоптикът.
Както уточни Леус, геомагнитното поле ще навлезе в състояние на умерена буря - нива G1-G2. Магнитната активност ще продължи до сряда сутринта, след което постепенно ще започне да намалява.
