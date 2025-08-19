ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Все повече купуват селски къщи за бизнес
В Еленския балкан цените на реновиран имот най-често са от 70 хил. евро до 120 хил. евро. Конкретната цена зависи от състоянието на имота и местоположението му. Просторните апартаменти на добра локация в София са с по-високи цени. Много хора купуват селски имоти, за да ги превърнат в къщи за гости. Купуват имот с инвестиционна цел и стартират собствен бизнес. Някои живеят постоянно в къщата, а свободните стаи отдават под наем на туристи. Така си осигуряват живот сред природата и препитание.
Банките трудно отпускат заеми за селски къщи. По документацията на имота всичко трябва да е изрядно, което за къщите по селата не винаги е така. Освен това банките не отпускат заеми за паянтови къщи и такива на гредоред. Затова повечето сделки със селски имоти стават с налични пари в брой, пише "Труд".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:23 / 17.08.2025
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
17:10 / 17.08.2025
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
17:41 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: