Всяка нейна поява е събитие
Ню Йорк, 29 септември 2025 г. - Амал Клуни за пореден път прикова всички погледи към себе си и доказа, че владее до съвършенство езика на модата. На премиерата на филма Jay Kelly, представен в рамките на Нюйоркския филмов фестивал, тя привлече всички погледи с елегантна и дръзка червена мини рокля от модната къща Oscar de la Renta – същата, която стои зад емблематичната ѝ сватбена рокля.

Роклята е с класически, но модерен силует - кадифено бюстие в наситен червен нюанс и пола, украсена с деликатни 3D апликации на макове. Минималистична на пръв поглед, но с богата текстура и силно визуално въздействие, тя бе едновременно изискан избор за червения килим и символичен жест към важен момент от живота ѝ. Само два дни преди събитието Амал и Джордж Клуни отпразнуваха своята 11-та годишнина от сватбата. С избора на рокля от същия дизайнер, Амал сякаш направи дискретен поклон към миналото, към своята лична история и към наследството на покойния Оскар де ла Рента.

Клуни съчета тоалета с елегантни обувки на висок ток в златист тон и малък клъч в същата червена гама. Гримът ѝ беше нежен и ненатрапчив, подчертаващ естествената ѝ красота, а косата – оформена в меки вълни, свободно пусната около раменете. До нея бе съпругът ѝ Джордж Клуни – в класически черен смокинг, с който двамата за пореден път показаха впечатляваща синхронност не само в отношенията си, но и в стила си.

Появата ѝ идва в интересен момент за марката Oscar de la Renta, след като наскоро бе обявено оттеглянето на креативните директори Лора Ким и Фернандо Гарсия. Така роклята, която Амал избра, не само препраща към нейната сватба, но и служи като модна почит към цяла една епоха в историята на бранда.

С появата си на премиерата Амал Клуни отново показа, че стилът може да бъде интелигентен, многопластов и съдържателен. В свят, в който модата често е краткотрайна сензация, тя напомня, че най-впечатляващи са визиите, които имат история и носят индивидуална стойност, пише Ladyzone.

