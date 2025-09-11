ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вълнуват ли се децата за първия учебен ден?
"Нямам много желание за училище, но ми липсват приятелите“, сподели София. Тя каза още, че любимият й предмет е изобразително изкуство, а не чак толкова любимият – география.
Коко, който ще бъде първокласник, очаква с нетърпение математиката:
"Защото там ще пишем цифрички, а аз ги обичам“, обясни той.
Анди е само на четири години, но вече знае, че училището му предстои. Чувствата му са смесени. Знае, че там ще се научи да чете и пише, но като че ли повече му се рисува и танцува.
Какво научиха през лятната ваканция децата и от какво се притесняват в клас?
Отговорите в звуковия файл.
