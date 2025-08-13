Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Въпреки раздялата те се събраха
Автор: Екип Ruse24.bg 08:44Коментари (0)42
©
виж галерията
Популярните Jonas Brothers вече предизвикаха носталгия у феновете си с новото си турне, а след това вдигнаха летвата с първото си шоу. Групата даде старт на турнето си по повод 20-годишнината си, озаглавено JONAS20, в неделя вечер в MetLife Stadium в родния им щат Ню Джърси. Тримата братя, Кевин, Джо и Ник зарадваха феновете си, като им припомниха хитовия филм на Дисни от 2008 г. "Camp Rock". Те предизвикаха истински фурор, когато извикаха на сцената своята приятелка и колежка Деми Ловато, която също имаше главна роля в музикалната продукция. 

В социалните мрежи бързо се разпространиха видеа, на които бившата двойка - Джо и Деми, изпяха специално за феновте си едни  от най-запомнящите се парчета от филма - "This Is Me" и "Wouldn’t Change a Thing".

Припомняме, че Джо Джонас и Ловато имаха връзка не само чрез героите си от филма, но в реалния живот. Въпреки раздялата и факта, че всеки продължи кариерата си в различна посока, певците не са загубили комуникаията помежду си. И до днес тийн идолите пазят добрите си отношения и показаха близостта си на сцената, с което направиха шоуто още по-незабравимо за публиката. 

Актьорската кариера на Ловато

След "Camp Rock" Ловато продължи актьорската си кариера, като участва в "Програма за защита на принцеси' (2009) заедно със Селена Гомес, озвучава Смърфиет в "Смърфовете: Изгубеното село' (2017) и играе главната роля в "Евровизия: Историята на Fire Saga" (2020) с Уил Феръл и Рейчъл Макадамс. 

Тя е и герой в три автобиографични документални филма, описващи  нейните трудности и какво е да си "дете актьор", израснало в Ню Мексико, възхода ѝ към звезданата поп сцена и пътя ѝ към възстановяване от злоупотребата с наркотици, припомнят от People.

Още по темата: общо новини по темата: 432
12.08.2025 Гущерови не могат да се разведат
12.08.2025 Бившият на Михаела Маринова с уникално предложение за брак
12.08.2025 Дженифър Анистън с рядко признание
12.08.2025 Ето кои са първите участници в "Игри на волята", епизодите започват
септември
09.08.2025 Дъщерята на Ози Озбърн, която остана далече от прожекторите
09.08.2025 Луиза Григорова: Вече нищо не изглежда далечно и невъзможно
предишна страница [ 1/72 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Владимир Иванов: Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове
Владимир Иванов: Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове
13:40 / 11.08.2025
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
09:02 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
10:34 / 11.08.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Специализирани полицейски операции в страната
Вторият мандат на Доналд Тръмп
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: