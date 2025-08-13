ЗАРЕЖДАНЕ...
|Въпреки раздялата те се събраха
В социалните мрежи бързо се разпространиха видеа, на които бившата двойка - Джо и Деми, изпяха специално за феновте си едни от най-запомнящите се парчета от филма - "This Is Me" и "Wouldn’t Change a Thing".
Припомняме, че Джо Джонас и Ловато имаха връзка не само чрез героите си от филма, но в реалния живот. Въпреки раздялата и факта, че всеки продължи кариерата си в различна посока, певците не са загубили комуникаията помежду си. И до днес тийн идолите пазят добрите си отношения и показаха близостта си на сцената, с което направиха шоуто още по-незабравимо за публиката.
Актьорската кариера на Ловато
След "Camp Rock" Ловато продължи актьорската си кариера, като участва в "Програма за защита на принцеси' (2009) заедно със Селена Гомес, озвучава Смърфиет в "Смърфовете: Изгубеното село' (2017) и играе главната роля в "Евровизия: Историята на Fire Saga" (2020) с Уил Феръл и Рейчъл Макадамс.
Тя е и герой в три автобиографични документални филма, описващи нейните трудности и какво е да си "дете актьор", израснало в Ню Мексико, възхода ѝ към звезданата поп сцена и пътя ѝ към възстановяване от злоупотребата с наркотици, припомнят от People.
