ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Взирате се прекалено дълго в телефона: Изпробвайте правилото 20-20-20
Лекарите наричат тези проблеми "дигитално напрежение в очите“ или "синдром на компютърното зрение“. Симптомите са трудни за игнориране – болка в очите, сухота, замъглено зрение, главоболие и в някои случаи нарушения на съня и стрес. Това, което преди са били случайни оплаквания, все по-често се превръща в хронични състояния.
Защо се случва това
Човешкото око не е създадено за безкрайни часове фокусиране отблизо. Дългото взиране в ярки екрани намалява честотата на мигане, изсушава очите и напряга малките мускули, отговорни за фокусирането. За децата рисковете са още по-високи. Лекарите наблюдават тревожно увеличение на миопията (късогледство), до голяма степен причинено от продължителната употреба на мобилни устройства в ранна възраст.
Сред възрастните, последиците не спират само със зрението. Хроничното напрежение в очите често е съпроводено с безсъние, раздразнителност и умствена умора – ефект от претоварването с технологии.
Какво е решението 20-20-20?
За щастие, защитата на очите ви не означава да изоставите устройствата си. Един прост навик може да помогне: правилото 20-20-20. На всеки 20 минути гледайте нещо на 6 метра разстояние за поне 20 секунди. Това дава на очите ви така необходимото рестартиране, намалявайки умората и сухотата.
Други бързи решения включват:
- Мигайте често или използвайте изкуствени сълзи, за да поддържате очите си влажни.
- Регулирайте яркостта и включете филтър за синя светлина на вашите устройства.
- Работете при подходящо осветление, за да намалите отблясъците и напрежението.
- Избягвайте екраните по време на хранене и телефоните преди лягане, за да предпазите както очите си, така и цикъла си на сън, пише News18.
Какви са възможностите за дългосрочни грижи?
Експертите препоръчват редовни очни прегледи, за да се открият проблемите рано. Специално разработените очила за работа с компютър също могат да облекчат напрежението за тези, които прекарват дълги часове на бюро. Най-важното е, че умереността е ключова. Технологиите са тук, за да останат, но управлението на начина, по който ги използваме, може да предотврати дългосрочни увреждания.
Изводът? Очите ви работят извънредно в дигиталната ера. Няколко осъзнати навика могат да означават разликата между здравословното зрение и напрежението през целия живот.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:21 / 20.09.2025
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
21:10 / 20.09.2025
АПИ реорганизира движението след тежката катастрофа на АМ "Струма"
18:07 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: