Flight Global.
Wizz Air UK възнамерява първоначално да извършва чартърни превози на пътници.
Но в заявлението си до Министерството на транспорта на САЩ тя иска "пълния обхват“ на правата по споразумението за "отворено небе“ между САЩ и Обединеното кралство, за да даде на авиокомпанията "гъвкавост“ да започне редовни полети в бъдеще.
Wizz Air UK оперира с флот от 21 самолета Airbus A321neo, три от които са самолети за дълги разстояния A321XLR.
Компанията не е посочила възможни дестинации, като отбелязва, че услугите й ще варират в зависимост от сезонното търсене и чартърната организация.
Но тя иска бързо одобрение от САЩ, за да може да започне предлаганите услуги "възможно най-скоро“.
Wizz Air UK твърди, че разрешението ще доведе до "по-голям избор на пътувания, по-добри възможности за обслужване и засилена конкуренция“, от което ще се възползват както пътниците от Обединеното кралство, така и тези от САЩ.
Превозвачът се появи през 2017 г. като отделен клон на централноевропейския оператор Wizz Air и беше създаден, за да смекчи негативните ефекти от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз.
За последната си пълна финансова година, приключила на 31 март 2025 г., британският превозвач отчете оперативна загуба от 46,5 млн. лири (63 млн. долара) – около два пъти повече от предходната година – при 6% ръст на приходите до 447 млн. лири.
Wizz Air преосмисля стратегическата си посока след решението да прекрати дейността си в Близкия изток, Wizz Air Abu Dhabi, миналата година и да намали ангажимента си към A321XLR
