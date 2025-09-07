Новини
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
Автор: Екип Ruse24.bg 10:03Коментари (0)88
©
Победителят в "Игри на волята" сезон 7 е ясен! Снимките на едно от най-гледаните предавания в родния ефир приключиха преди десетина дни. На 26 август се е състоял големият финал. Шоуто тръгва на екран в понеделник - 8 септември.

За разлика от предишни години обаче от продукцията този път дадоха всичко от себе си да не позволят теч на информация от кухнята. И за новите участници не се знае нищо. От шоуто следяха внимателно периметъра, където се провеждат битките, за да няма после т.нар. "спойлери".

През тази година ще има изолатор, както бе и през миналия сезон. Този път обаче препитаването там ще е коренно различно.

Още при старта на снимките продукцията обеща различен сезон с много обрати. Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов пък поясниха, че на съветите този сезон ще е истинско мазало и зрителите ги очакват уникални неща.

Иначе известните участници, които още през миналата година си спечелиха място в шоуто чрез кастинг битки, са гребецът Георги Стойчев, ММА боецът Томи Борисов, бодибилдърката Радостина Радева и шампионката по въздушната акробатика Вера Хитова. Карето ще оформи племето "Победители".

От "Игри на волята" разкриха името на още един участник. Това е миньорът Теодор Чикагото, който има доста корекции.

След приключването на снимките новият водещ на на шоуто - рапърът Павел, забегна за почивка в Гърция. Заместникът на Димо Алексиев, който ще застане до Ралица Паскалева на плажа, избира да си почине от изморителните снимки на остров Родос. Разбира се, Павката е на екзотичното място с годеницата си Кристин Нгуен, писа "България Днес".

