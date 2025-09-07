ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
За разлика от предишни години обаче от продукцията този път дадоха всичко от себе си да не позволят теч на информация от кухнята. И за новите участници не се знае нищо. От шоуто следяха внимателно периметъра, където се провеждат битките, за да няма после т.нар. "спойлери".
През тази година ще има изолатор, както бе и през миналия сезон. Този път обаче препитаването там ще е коренно различно.
Още при старта на снимките продукцията обеща различен сезон с много обрати. Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов пък поясниха, че на съветите този сезон ще е истинско мазало и зрителите ги очакват уникални неща.
Иначе известните участници, които още през миналата година си спечелиха място в шоуто чрез кастинг битки, са гребецът Георги Стойчев, ММА боецът Томи Борисов, бодибилдърката Радостина Радева и шампионката по въздушната акробатика Вера Хитова. Карето ще оформи племето "Победители".
От "Игри на волята" разкриха името на още един участник. Това е миньорът Теодор Чикагото, който има доста корекции.
След приключването на снимките новият водещ на на шоуто - рапърът Павел, забегна за почивка в Гърция. Заместникът на Димо Алексиев, който ще застане до Ралица Паскалева на плажа, избира да си почине от изморителните снимки на остров Родос. Разбира се, Павката е на екзотичното място с годеницата си Кристин Нгуен, писа "България Днес".
