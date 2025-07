Ясни са първите участници в най-новото предаване по bTV

© Станимир Гъмов, Владо Николов и Даниел Бачорски участват в новото риалити на bTV – "Traitors – игра на предатели“.



Тримата са част от 25-те известни личности, които се включват в дългоочаквания световен формат. Снимките започнаха в средата на юли в района на Видин, а премиерата в ефир се очаква през септември.



В центъра на шоуто е сблъсъкът между "Праведните“, които се стремят да изградят съюзи и да оцелеят, и "Предателите“, които манипулират останалите с цел да ги елиминират и да останат неразкрити до края. Само най-проницателните и стратегически мислещи участници имат шанс да достигнат финала и да спечелят внушителната парична награда.



Водещ на българската версия е Владимир Карамазов, който в продължение на пет сезона бе лице на "Сървайвър“.



За Владо Николов това е завръщане към риалити форматите след осемгодишна пауза. През 2017 г. той участва в третия сезон на "Фермата“ и се представи отлично, като напусна формата по собствено желание.



Станимир Гъмов също не е непознат на публиката от риалити продукциите. През 2013 г. участва в "Като две капки вода“, където стигна до финала и остана на второ място. Малко по-късно влезе и в къщата на VIP Brother, където се превърна в един от най-харесваните и запомнящи се участници.



Даниел Бачорски отбелязва хеттрик с участието си в "Traitors – игра на предатели“. През пролетния телевизионен сезон той беше част от звездния отбор в "Hell's Kitchen“, но бе елиминиран от шеф Ангелов заради недоволството му от приготвени дробчета. Малко след това се появи отново на екран в предаването "Муха в супата“, а сега се включва и в третия си риалити проект за годината – първият, в който участниците са подложени на пълна изолация.



Новото риалити на bTV предизвика сериозен интерес още с обявяването си. В публичното пространство се завъртяха слухове, че Ивет Лалова също ще участва в шоуто. За нея това би бил дебют в риалити формат. В крайна сметка обаче бившата спринтьорка не е част от състава – по време на снимките тя споделяше в социалните мрежи моменти със сина си, наслаждавайки се на лятната ваканция.



The Traitors е най-обсъжданото и завладяващо предаване в последните 4 години, което се превърна в абсолютен световен хит и тема за разговор сред хората от различни възрасти, съобщава "Филтър“.



За формата:



Създаден в Холандия от IDTV, компания на All3Media, The Traitors (холандско заглавие: De Verraders) е разработен от IDTV и POSVIDEO, в сътрудничество с RTL Creative Unit.



Форматът на The Traitors е доразвит с RTL Creative Unit и първоначално е продуциран от IDTV за RTL4. All3Media International е глобален партньор на The Traitors и се занимава с продажбите на формата и записите по целия свят. Studio Lambert е част от All3Media.



От старта си в Нидерландия по RTL 4 през 2021 г. форматът доказа своята уникалност и оригиналност по отношение на концепцията в над 30 държави по света и множество реализирани тв сезони. Хитовите международни адаптации на формата включват многократно награждаваната с "Еми“ американска версия за стрийминг услугата Peacock на NBC Universal и наградената с BAFTA версия на BBC One във Великобритания.



Многократно награждаван рейтингов хит, "The Traitors“ бе обявен за формат на годината на K7 Media през 2024 г. и бе отличен с Международната награда за формат на C21 за най-добър водещ на телевизионен формат. Преди това нидерландската версия "De Verraders“ получи наградата Rose d'Or ("Златна роза“) за най-добро риалити и фактологично забавление. За "The Traitors“ се предлага и успешна линия мърчандайз.