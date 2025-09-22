Новини
Яжте по 150 грама ориз всеки ден!
Автор: Екип Ruse24.bg 12:22
©
Всекидневната консумация на около 150 грама ориз може да играе важна роля в превенцията на затлъстяването. До този извод стигнаха японски учени от Колежа за хуманитарни науки в Киото, цитирани от портала Юрикалърт. Изследването обхваща хранителните навици и начина на живот на населението в 136 държави.

Резултатите показват, че в страните, където хората приемат поне 150 грама ориз на ден, процентът на населението с наднормено тегло е по-нисък.

Обратно, когато консумацията на този продукт е намалена десетократно, рискът от затлъстяване и излишни килограми значително нараства. Връзката между приема на ориз и поддържането на здравословно тегло се запазва дори след отчитането на други фактори като здравословен статус и социално-икономически условия.

Учените обясняват положителния ефект с факта, че оризът съдържа целулоза, която засилва усещането за ситост и предпазва от преяждане. Освен това този хранителен продукт е беден на мазнини и не предизвиква рязко покачване на кръвната захар след консумация. Това го прави по-здравословен избор в сравнение с много други въглехидратни храни.

Въпреки това специалистите предупреждават, че прекомерната консумация на ориз може да доведе до обратен ефект. При твърде високи количества се увеличава рискът от метаболитен синдром и захарен диабет. Затова експертите подчертават, че умерената и балансирана употреба е най-добрият начин да се извлекат ползите от този продукт, без да се застрашава здравето.

Източник: Zdrave.to






преди 28 мин.
0
 
 
Светът няма да е същият когато китайците и индийците разберат, че оризът е само гарнитура...
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
