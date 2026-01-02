Юксел Кадриев е станал заврян зет. След като го изгониха от общинския апартамент, в който живя 12 години срещу символичен наем, звездата от новините на Би Ти Ви се е нанесъл в дома на младата си половинка. Тя се оказала достатъчно заможна, за да му осигури подслон, въпреки че изглежда на годините на дъщеря му.Хубавата Венцислава се превърнала в спасителен пояс за бездомния Юксел Кадриев. Когато го изгониха от общинското жилище в скъп столичен квартал, което обитаваше, той плащаше едва 93 лева месечен наем, а през голямата част от 12-те му години в апартамента наемът е бил даже още нисък. Затова новинарят не си направил труда да потърси начин да се сдобие със собствен дом. Той разчитал, че ще остане в жилището цял живот, и пилеел солидната си заплата за удоволствия. Когато обаче се наложило да се изнесе, се изправил пред жестоката действителност, в която наемите за апартамент в София тръгват от 500 евро в евтините квартали и скачат над 1000 - в елитните. Именно в този сложен за финансовото състояние на журналиста момент на помощ се притекла неговата любима – 22 години по-младата красавица Венцислава. Тя, за щастие на турчина, се оказала не само хубава, но и заможна. Момичето живеело в собствено просторно и луксозно обзаведено жилище, купено от родителите му.Според източниците на "Уикенд" то се намира в един от елитните квартали на София. Ако трябваше да плаща наем за подобно местенце, Юки би се бръкнал поне с 1100-1200 евро месечно. Само че Венцислава го прибрала без пари. Така водещият на централните новини по Би Ти Ви станал заврян зет, което обаче по никакъв начин не го притеснявало. Той смятал себе си за човек на новото време, феминист, който не вижда проблем, ако жената е по-заможна от мъжа в една връзка и осигурява подслон.За сметка на това родителите на момичето били на съвсем различно мнение. Те се ужасявали, че младата им дъщеря върти любов с 52-годишния новинар, чиято дъщеря е 24-годишна - почти колкото Венцислава. На всичкото отгоре заради факта, че на тази възраст той няма собствено жилище, хората подозирали, че й е завъртял главата само за да се възползва от нея в чисто материален план.Наскоро се заговори, че тв водещият смятал да се жени за дъщеря им и й бил предложил брак в Гърция. Това ги разтревожило още повече. Те все се надявали романтичното увлечение на Венци да се изпари с времето и чакали един ден тя да им звънне и да каже че е скъсала с тв звездата. Вместо това връзката им се задълбочава все повече и вече се говори не само за сватба, но и за бебе на двойката. Всичко това карало бъдещите тъст и тъща на Кадриев да се изправят на нокти. Те обаче поне засега не намирали начин да обясня на дъщеря си, че ще е по-добре да си намери по-млад и амбициозен мъж, който да грижи за нея, вместо тя да го отглежда.