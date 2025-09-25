Новини
За разлика от Натали Трифонова, Мартин Чой пази личния си живот от публичност
Автор: Екип Ruse24.bg 15:49
©
Мартин Чой е един от най-успешните и обичани български мотоциклетни състезатели, който през 2025 г. отбеляза 27 години в спорта. Той е не само шампион, но и вдъхновяваща личност, която използва популярността си, за да промотира безопасността на пътя и да вдъхновява младите хора да се стремят към високи цели. 

От бойните изкуства към високите скорости

Мартин навлиза в света на спорта с таекуондо и достига черен пояс, но страстта му към мотоциклетите го отвежда в състезанията.

Баща му Гинам Чой, който също има "бензин в кръвта си“, запалва пламъка на любовта към мотоциклетизма, пишат от БНР. Така Мартин започва кариерата си на 13-годишна възраст, като първото му състезание е на софийския околовръстен път през 1997 г.

През годините той печели над 20 титли в български и европейски шампионати, включително в Superstock 1000 и Superbike категории. Неговият основен мотоциклет е Suzuki GSX 1000R, с който участва в различни състезания.

Състезателят с корейски корени е роден през 1984 г. в град София.

Той е баща на дъщеря на име Киара, чиято майка остава анонимна. Въпреки че не разкрива много за личния си живот, отношенията му с майката на детето му са обект на обществено внимание.

Мартин е известен с това, че държи личния си живот в тайна, далеч от светлините на прожекторите. 

Мартин е понат със своята отдаденост и дисциплина. Той често споделя, че винаги си поставя ясни цели и работи упорито, за да ги постигне. Тази философия го прави не само успешен състезател, но и уважаван човек в обществото.

Извън състезанията, Мартин Чой активно се ангажира с инициативи, насочени към повишаване на безопасността на пътя. Той участва в кампании за информираност и обучения за безопасно шофиране, особено сред младите шофьори. 

Мартин използва социалните си мрежи предимно, за да насърчава безопасното шофиране и да намалява рисковете от пътнотранспортни произшествия. Той вярва, че личният пример и активното участие в обществени инициативи са ключови за постигане на реални промени в поведението на шофьорите.

Мартин Чой е пример за това как страстта, упоритостта и отдадеността могат да доведат до успех. Неговата история вдъхновява младите хора да преследват мечтите си.

Със своите успехи на пистата и извън нея, Мартин Чой продължава да бъде символ на българския дух и стремеж към върхови постижения, пише Ladyzone.

