Започна битката за 80 млн. долара в наследство
Актьорът, който почина на 95-годишна възраст, остави след себе си състояние от 80 милиона долара (над 145 млн. лева), което в момента е обект на люта съдебна битка в Санта Фе, Ню Мексико.
Разкритията около смъртта на Хекман и съпругата му Бетси Аракава са достойни за филм на ужасите. Двойката бе открита от поддръжката дни след фаталния край.
Бетси (65 г.) издъхва първа на 11 февруари 2025 г. от рядък вирус, пренасян от гризачи.
Джийн умира седмица по-късно, на 18 февруари, от сърдечни проблеми и Алцхаймер.
Когато полицията влиза, заварва потресаваща гледка: телата са започнали да се мумифицират, а домът им е бил в състояние на патологично презапасяване (хордърство). До тях е открито и едно от мъртвите им кучета.
Въпреки че Хекман не е поддържал връзка с трите си деца – Кристофър, Елизабет и Лесли – от десетилетия, те веднага са наели топ адвокати, за да следят всяка стъпка по разпределянето на милионите.
В завещанието си от 2005 г. актьорът е бил категоричен: нито едно от децата му не е посочено за управител на имуществото. Вместо това, той е поверил всичко на два тайни тръста, които сега се управляват от финансовата компания Avalon Trust.
Въпреки милионите в сметките, се оказа, че имението на Хекман има непокрит дълг от близо 100 000 долара към кредитна карта.
Докато адвокатите описват имуществото, децата на звездата чакат в засада. Макар засега да не оспорват действията на съда, техният представител е подал документи, за да бъде уведомяван за "всяко центче“, което излиза от тръстовете, пише "Телеграф".
