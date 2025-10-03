Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Започна войната на предаванията
Автор: Екип Ruse24.bg 09:18Коментари (0)87
©
Предаванията "България търси талант“ и "Пееш или лъжеш“, излъчвани по двете конкурентни телевизии Би Ти Ви и "Нова“, влязоха в пряк сблъсък миналата неделя и според пийпълметрията в зрителската категория от 18 до 59 години победител е шоуто, водено от Димитър Рачков. И то с убедителна преднина в рейтинга.

Само ден след съобщаването на резултатите в полза на "Пееш или лъжеш“ в личния си профил главният редактор на "България търси талант“ Николай Йорданов написа: "Както би казал сценаристът Иван Ангелов: "Е*бал съм ви семейното предаване!“. И всичко това в присъствието на участник на 10-годишна възраст…“.

Отговорът на сценариста на "Пееш или лъжеш“ Иван Ангелов не закъсня: "Това ли бих казал? Благодаря ти, Ники! Много мило“.

Повод за поста в социалните мрежи на Николай Йорданов срещу "Пееш или лъжеш“ са изказвания с пиперливо съдържание на госта Азис, панелистите, както и на водещия Рачков. Главният редактор даже цитира някои от тях: "Първото ми напиване беше грозна гледка. И все пак по-красива от първия ми секс“, "Щото е много голям пиленце и не мое да го хванеш навсякъде, когато е голям“, "Ако е малък, нямаш избор – държиш го в основата“, "На Мария са й вдлъбнати срамните кости… Моята срамна кост излезе отзад…“.

Николай Йорданов отбелязва и факта, че тези думи са казани в присъствието на участничка, която е на 10 години.

Постът разгневи продуцента на "Пееш или лъжеш“ Кирил Киров-Кико, който избухна: "Сега разбрах защо ви размазваме за пореден път. Дори и вие гледате нашето шоу, че го и цитирате. Благодаря за това. Иначе си жесток лицемер с това изказване. Бъди здрав“.

Веднага последва отговор от Николай Йорданов: "Смятам, че не можем да говорим за "размазване“, ти си интелигентен човек и добре знаеш как е структуриран пазарът в момента. Не знам за какъв "пореден път“ говорим – последните години работя основно с NOVA, не сме били в конкуриращи се позиции.

Иначе "лицемерен“ е човек, който би ти казал – "страхотно предаване“, а после би го плюл зад гърба ти. Ще се учудиш колко хора го правят. Аз изразявам мнение, на което имам право. Наистина не очаквах да видя нещо подобно от екип, който така гръмогласно се обявява срещу простотията в ефира. Но явно само в съседния ефир.

Истината е, че пазарният дял и броят зрители са важни, но аз съм си извоювал привилегията да не се тревожа за тях. И знаеш ли, Кико, ако нещо ми гарантира 50 дял, а не като вашия – 34 (което не бих определил като зашеметяващ успех), и цената би била да напиша и заснема гореизложените цитати, а после да твърдя, че това е семейно шоу… Ами не, не бих. Защото за мен в нашата работа е добре да има състезателност, но е още по-добре да осъзнаваш своята отговорност към хората, които те гледат. Ако мога да перифразирам – не всичко е сеир, приятелю“.

Самият Николай Йорданов преди години е работил за някои от предаванията на Маги Халваджиян, но сега е част от екипа на Би Ти Ви. По всичко личи, че войната между "Пееш или лъжеш“ и "България търси талант“ тепърва започва. А битката за зрителския рейтинг всяка неделя ще е безмилостна, пише "Филтър“.

Още по темата: общо новини по темата: 798
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
предишна страница [ 1/133 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
10:28 / 02.10.2025
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия": Честит празник!
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия": Честит празник!
10:07 / 01.10.2025
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
12:01 / 01.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
12 дни след сватбата тя се развежда
15:05 / 01.10.2025
Телефоните пропищяха: Системата BG-ALERT разпространи тестово съобщение в цяла България
Телефоните пропищяха: Системата BG-ALERT разпространи тестово съобщение в цяла България
11:16 / 01.10.2025
Актуални теми
Попълване на регулатори
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Бури и градушки 2025 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: