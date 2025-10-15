ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва панаирът на книгата във Франкфурт, България открива своя щанд до часове
В изложението ще участват над 1000 автори от 92 държави.
За поредна година страната ни също ще участва в най-голямото книжно изложение в света. Българският щанд ще бъде открит довечера. Той ще се менажира от Асоциация "Българска книга".
Очаква се да се включат Николай Терзийски, Русана Бърдарска и Радослав Бимбалов.
Още от категорията
/
Мис България 2020 унижи Ана-Шермин: Какви 5 езика? Хората си плащат да я гледат гола, а не да им говори
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мис България 2020 унижи Ана-Шермин: Какви 5 езика? Хората си плащ...
22:59 / 14.10.2025
Почина легендарният певец Д'Анджело
21:56 / 14.10.2025
Важно! Задължително съхранявайте плодовете и зеленчуците поотделн...
17:32 / 14.10.2025
Да спрем омазняването на косата през есента: Избери шампоан без с...
17:00 / 14.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.