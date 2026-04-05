В неделя, 5 април 2026 г., православните християни навлизат в Страстната седмица - най-интензивния период на духовна подготовка преди празника Възкресение Господне. По време на този етап се провеждат специални църковни служби, които символично напомнят за последните дни от живота на Спасителя, белязани от страдания, предателство и жертва.

Честванията започват на Цветница и продължават всяка вечер през цялата Страстна седмица, достигайки кулминацията си в Разпети петък, с отслужването на Прохода Господен.

В началото на Страстната седмица започват специалните богослужения, посветени на страданията на Иисус Христос. Те се провеждат в дните преди Великден и имат важно място в православната традиция, като пресъздават последните събития от земния живот на Христос.

Отслужват се вечер, въпреки че по своя характер са утринни служби за следващия ден. Тази практика е установена, за да могат повече вярващи да присъстват и да съпреживеят духовния смисъл на богослуженията.

Всяка служба от Страстната седмица е посветена на конкретни събития – от поученията на Христос и предателството на Юда до страданията, разпятието и погребението Му. По този начин вярващите преминават през най-драматичните моменти от християнската история, обясни свещеникът Дан Дамашин пред Digi24.

Сред най-важните служби е тази на Велики четвъртък, когато се четат 12 откъса от Евангелието, свързани със страданията на Христос. Те разказват за ключови моменти като Тайната вечеря и началото на Неговия път към Голгота.

Велики петък е денят, посветен на разпятието и смъртта на Христос. Тогава се извършват богослужения с траурен характер, които напомнят за жертвата Му и призовават към смирение и размисъл.

На Велика събота църквата отбелязва погребението на Христос и подготовката за Неговото Възкресение – най-голямото събитие в християнската вяра.

Тези богослужения са време за молитва, духовно пречистване и подготовка за Великден, като дават възможност на вярващите да се докоснат по-дълбоко до смисъла на страданието, жертвата и надеждата за спасение.