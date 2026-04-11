Макар агнешкото да е символът на великденската трапеза, истината е, че в много семейства ценителите му са малцина заради спецификата на месото и миризмата му.
След дългогодишен опит в кухнята и пред белия лист, моят съвет към всяка домакиня е да загърби традиционната (и често суха) плешка и да заложи на вратлето, съветвам от името на ФОКУС. Именно този "скрит коз“ е гаранцията, че месото ще стане невероятно крехко и сочно, превръщайки празничния обяд в примамливо за тези, които обикновено го избягват. Подготовката му изисква време и търпение, но резултатът е "право в десетката“ и си заслужава всяка минута.
Много важно за агнешкото е подготовката преди да се стигне до готвенето. Трябва да накиснете месото в хладка вода, ако искате да притъпите характерната миризма – добавяте лъжица оцет. Киснете и плакнете, ама много пъти. Особено за месо като вратлето, където има много кости…непрекъснато пуска кръв. Ще го миете до бистра вода и ако се налага ще изрежете видими зони със съсиреци.
Рецептата е проста, но изисква време, а фурната е най-добрият ви помощник. Агнешко се пече бавно и на ниски градуси, максимум 180 градуса. Важно е фурната да бъде предварително загрята.
Необходими продукти:
– Агнешко / в конкретния случай-вратле/
– Олио
– Масло
– Червен пипер
– Черен пипер
– Сол
– Чесън на прах
– Всякакви подправки, които харесвате и са подходящи за това месо /няма ограничения/
Начин на приготвяне:
Загрявате предварително фурната. Уверявате се, че месото вече не пуска кръв. Изцеждате го добре /дори може да го подсушите с кърпа или домашно руло/.
С голям и остър нож правите дълбоки разрези по цялото парче. Намазвате го с марината от – малко олио, червен пипер, сол, черен пипер и чесън на прах.
Оставяте месото да постои в маринатата, но тя не е в съда, а само по него. Нужни са десетина минути.
Взимате тавичката, слагате агнешкото и във всеки прорез, който сте успели да направите, пъхате малко масълце.
В тавичката изсипвате и около половин чаша предварително загрята вода.
Най-важното: Плътно покривате тавата с алуминиево фолио и на всеки 40-50 мин. – внимателно отваряте и поливате месото с вече образувалия се сос.
Отново напомням, че ключово в печенето е състоянието на вашата фурна. За някои, рецептата отнема два или два часа и половина, за други – може да достигне и до три часа и отгоре.
Важно е да отваряте фолиото, да поливате месото със собствения му сос и ако забележите, че няма, да добавите още малко топла вода.
В самия край на печенето, премахвате алуминиевото фолио и печете агнешкото с коричката нагоре до златен загар.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.