Защо бебетата се раждат с жълтеница
Около 60% от доносените и до 80% от недоносените бебета развиват жълтеница в първите дни след раждането.
Основната причина
Причината е натрупване на билирубин – жълт пигмент, който се образува при разграждането на червените кръвни клетки. При новородените този процес е по-интензивен, защото:
- имат повече червени кръвни клетки,
- те се разграждат по-бързо,
- черният дроб все още е незрял и не може да изчиства билирубина достатъчно ефективно.
В резултат билирубинът се натрупва в кръвта и кожата и очите придобиват жълтеникав оттенък.
Кога се появява?
Физиологичната жълтеница обикновено:
- започва между 2-рия и 4-тия ден след раждането,
- достига пик около 5-ия ден,
- изчезва сама до 1–2 седмици.
Други възможни причини
Освен нормалната физиологична жълтеница, тя може да се дължи и на:
- кръвногрупова несъвместимост между майка и бебе,
- недоносеност,
- по-бавен старт на кърменето и недостатъчен прием на мляко,
- инфекции или редки наследствени заболявания.
Опасна ли е?
В повечето случаи – не. Но ако нивата на билирубин станат твърде високи и не се лекуват, съществува риск от увреждане на нервната система. Затова новородените се наблюдават внимателно още в родилния дом.
Как се лекува?
- леките форми не изискват лечение,
- при по-високи стойности се прилага фототерапия – специална синя светлина, която помага на организма да разгражда билирубина,
- много рядко се налагат други медицински интервенции.
Свържете се с педиатър, ако:
- жълтеницата се засилва след първата седмица,
- бебето е вяло, не суче добре,
- пожълтяването обхваща и крачетата,
- жълтеницата продължава повече от 2–3 седмици.
В обобщение: жълтеницата при новородените е нормална адаптация на организма към живота извън утробата и в огромната част от случаите преминава без последствия, пише zdrave.to.
