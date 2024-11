Защо на някои хора им е по-студено, отколкото на други?

© С настъпването на зимата хората посягат към якета, шалове и топли дрехи. И все пак, докато някои са удобно облечени в леки пуловери, други изглежда усещат студа много по-остро. Често ли усещате, че треперете, докато другите са добре? Науката може да има отговор и това не е само времето. По-голямата чувствителност към студа може да е признак за недостиг на витамини в тялото ви. Ето защо това се случва и какво казва медицинската наука за това.



Как тялото регулира температурата?



Процесът на поддържане на телесната температура е известен като терморегулация. Недостигът на ключови витамини и хранителни вещества, като желязо, витамин B12 и фолат, може да попречи на този процес. Когато тези витамини липсват, тялото ви се бори да задържа топлината, карайки ви да се чувствате по-студени от обикновено.



Ролята на желязото в регулирането на телесната температура



Желязото е от съществено значение за производството на хемоглобин, протеинът в червените кръвни клетки, който пренася кислород в тялото. Без достатъчно доставяне на кислород вашите мускули и тъкани не могат да генерират достатъчно топлина. Това е известно като желязодефицитна анемия, която води до симптоми като студенина, умора и слабост. Проучване, публикувано в The Lancet Hematology, установи, че хората с дефицит на желязо изпитват по-голяма чувствителност към студа поради намалената циркулация на кислород в кръвта.



Дефицит на витамин В12 и чувствителност към студ



Витамин B12 играе решаваща роля в производството на червени кръвни клетки и правилното функциониране на нервната система. Липсата на B12 нарушава производството на здрави червени кръвни клетки, което потенциално води до анемия с дефицит на витамин B12. Това състояние може да причини студени крайници (като студени ръце и крака) и лоша циркулация на кислород в тялото. Изследване в American Journal of Clinical Nutrition предполага, че дефицитът на В12 отслабва терморегулацията, повишавайки чувствителността към студ.



Влиянието на дефицита на фолат (витамин B9)



Фолиевата киселина, или витамин B9, работи в тандем с витамин B12 за образуването на червени кръвни клетки. Дефицитът на фолат нарушава този процес, причинявайки симптоми като усещане за студ, умора и лошо кръвообращение. Според British Medical Journal хората с дефицит на фолат често изпитват студ поради липса на кислород, достигащ до тъканите.



Ролята на витамин С в усвояването на желязо



Вероятно сте наясно с важността на витамин С за здравето на кожата, но знаете ли, че той също играе жизненоважна роля при усвояването на желязото? Понякога може да възникне недостиг на желязо, дори ако приемате достатъчно желязо, просто защото не получавате достатъчно витамин С. Без достатъчно витамин С тялото ви се бори да абсорбира желязо, което може да доведе до анемия и постоянно усещане за студ.



Какво да направите, ако ви е прекалено студено



Ако често се чувствате по-студено от другите, важно е да обърнете внимание на тези потенциални признаци. Това може да е сигнал за основни здравословни проблеми като хипотиреоидизъм, болест на Рейно или значителен дефицит на хранителни вещества. Кръвният тест може да ви помогне да определите дали имате недостиг на желязо, витамин B12, фолат или витамин C, така че можете да предприемете подходящите стъпки за справяне с проблема.