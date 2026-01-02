Защо не бива да слагаме горещи тигани, тенджери и части от еър фрайъри под чешмата
© ФОКУС
Температурният шок не е мит, предупреждава ФОКУС. Когато нагорещен съд влезе в контакт със студена вода, материалът преживява рязка промяна в температурата. Това води до неравномерно свиване и разширяване на метала. Резултатът не винаги е видим веднага, но с времето се натрупва. Последват изкривено дъно, микропукнатини и нарушена цялост на покритието.
При тиганите с незалепващо покритие проблемът е още по-сериозен.
Незалепващите покрития не обичат крайности – нито прекалено висока температура, нито агресивно охлаждане. При температурен шок в тях могат да се образуват микроскопични пукнатини. Така в даден момент се стига до това, че палачинките залепват, омлетът се къса, беконът се пържи неравномерно.
Това е причината един тиган да "загуби качествата си“ много преди видимо да се обели.
Дори при тенджери без покритие, особено от неръждаема стомана или сандвич-дъно, резкият студ може да доведе до деформации. Дъното се измята, топлопроводимостта се влошава, а съдът започва да загрява неравномерно. Това не е просто естетически проблем — храната започва да загаря на едни места и да остава сурова на други.
При еър фрайърите рискът не е само за покритието. Вътрешните кошници и тави често са с незалепващ слой, а резкият температурен шок може да го компрометира. Освен това влагата, попаднала върху още топли елементи, увеличава риска от корозия и скъсява живота на уреда като цяло.
В много инструкции за поддръжка на модерните еър фрайъри пише да не се ползват обезмаслители или по-грубата част на гъбата. Комбинацията от температурен шок и силна химия е най-краткият път към нов уред след година, а те никак не са евтини.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдещ...
08:56 / 01.01.2026
Празник е! Имен ден имат българки с красиво име
08:40 / 31.12.2025
Мобилни приложения на помощ: Какво ресто ще получиш в евро, когат...
22:37 / 30.12.2025
Синът на Милен Цветков му е одрал кожата
20:41 / 30.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: Значителни промени за България през сл...
15:52 / 30.12.2025
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза ...
12:50 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.