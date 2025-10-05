Новини
Защо огладняваме вечер и кои храни помагат (или пречат) на съня ни?
Автор: Емануела Вилизарова 22:35
©
Много хора забелязват, че апетитът им се засилва вечер, особено към сладки, солени или тестени храни. Според учените това не е липса на воля, а резултат от биологичните ни ритми. Циркадните ритми — вътрешният часовник на тялото — активират желанието за висококалорични храни в края на деня. В миналото този механизъм е помагал на човека да оцелее, но днес води до натрупване на излишни килограми, пише Everyday Health.

Изследвания показват, че късното хранене нарушава съня, повишава общия калориен прием и увеличава риска от наднормено тегло. Диетолозите съветват последното хранене да е поне два до три часа преди лягане, а при внезапен глад – първо да се изпие чаша вода или билков чай. Ако все пак имате нужда от нещо леко, важно е изборът да бъде разумен.

Най-подходящи закуски преди сън:

Вишни или сок от тях – съдържат мелатонин и подпомагат заспиването.

Бадеми и орехи – богати на магнезий и протеини, създават усещане за ситост и спокойствие.Лека зърнена закуска с мляко – комбинация от фибри и триптофан, който стимулира производството на серотонин и мелатонин.

Кисело мляко – осигурява калций и хормони, които подпомагат дълбокия сън.

Печен нахут – нискокалорична, богата на протеини и фибри алтернатива на чипса.

Закуски, които е добре да се избягват:

Сладолед и шоколад – съдържат захар и кофеин, които възпрепятстват заспиването.

Алкохол – първоначално успокоява, но по-късно нарушава дълбокия сън.

Картофен чипс и пържени храни – тежки и мазни, предизвикват киселини и дискомфорт.

Експертите напомнят, че навикът да се похапва късно вечер често е сигнал, че през деня не се приема достатъчно храна или вода. А най-добрият начин за качествен сън остава прост: лека вечеря, спокойствие и никакъв хладилник след полунощ.






