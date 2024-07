Защо принц Уилям и Кейт Мидълтън притесниха крал Чарлз?

© Няма спор, че принц Уилям и Кейт Мидълтън са най-важните личности в британското кралско семейство след самия крал Чарлз. Всички очакват деня, в който съпрузите ще застанат начело на монархията, а и сега ролята им в нея е от съществено значение, макар че в последните месеци не могат да я изпълняват пълноценно.



След обявяването на диагнозата рак, с която се бори принцесата на Уелс, я видяхме само два пъти на официални събития - на военния парад Trooping the colour и на финала на тенис турнира Уимбълдън. Дали и кога ще имаме подобна възможност до края на годината не е ясно. Ясно е обаче, че тя и съпругът й принц Уилям прекарват максимално време заедно в компанията на децата си.



А това е свързано и с чести пътувания до ваканционните им имоти, където намират спокойствието и уединението, от което се нуждаят. Но това се оказва повод за сериозни притеснения от страна на крал Чарлз.



Причината за тях е, че семейството най-често се придвижва с хеликоптер и всички са заедно. Сега принц Уилям и Кейт Мидълтън си позволяват да го правят, защото синът им все още не е навършил 12 години - след тази възраст ще трябва да пътува отделно от баща си.



Въпреки че официално не действат в разрез с кралските правила, съпрузите успяват сериозно да притеснят крал Чарлз с всяко свое пътуване по въздух, макар и кратко, защото никога няма гаранция дали то ще бъде успешно или дали няма да станат жертва на атентат например. Това твърди Робърт Джобсън, авторът на новата биографична книга Catherine, The Princess of Wales, която трябва да излезе скоро.



По думите му, честите семейни пътувания с хеликоптер дори са довели до напрежение между съпрузите и монарха. Притесненията на крал Чарлз за това в ръцете на кого ще остави монархията са се засилили още повече след диагностицирането му с рак на простата.



А в книгата дори се твърди, че той е представил на по-големия си син документ, с който да потвърди, че носи пълна отговорност за действията си и рисковете, които поема, като британски престолонаследник, цитират от People.



Оказва се, че не само бащата на принц Уилям има проблем с неговите чести пътувания, най-вече от двореца Кенсингтън до Anmer Hall в Норфолк. Покойната кралица Елизабет Втора също неведнъж е изразявала притесненията си по този въпрос, както и желанието си двамата с Кейт Мидълтън да не пътуват по този начин и толкова често. Но явно принцът на Уелс слуша преди всичко един човек - съпругата си, предава lifestyle.bg.