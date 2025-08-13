ЗАРЕЖДАНЕ...
|Защо се страхуваме от зъболекари?
Страхът от зъболекаря не угасва с натискане на бутон - той се разбира, разгражда и постепенно изчезва.
Страх, който се е натрупвал с години, слой по слой, често още от детството, не може да изчезне за един ден. Точно както сърдечната рана не се лекува с игнорирането ѝ, така и дълбоката фобия не се преодолява без процес. Преодоляването на страха от зъболекаря е дългосрочен процес. Важно е да се знае какво го забавя, какво го ускорява, как се развива с течение на времето и защо е важно да има търпение, приемственост и подкрепа.
Как се появява постоянният страх от зъболекаря?
Денталната фобия не е срам или лек дискомфорт, който се появява в чакалнята, нито е внезапна паника пред лекарския кабинет. Тя е емоционален и физически спомен за минали преживявания, подсилен от въображение, чувство на срам, погрешни убеждения и години на избягване на посещение при зъболекар. Най-честите причини според Stetoskop.info са:
Негативно преживяване от детството (напр. болезнено лечение без обяснение).
Пренебрегване и избягване на посещение при зъболекар - колкото по-дълго се избягва посещението, толкова по-голяма става фобията. Избягването е най-добрата храна за всеки вид фобия.
Излагане на страх чрез други хора – например родител, който проявява страх или презрение към зъболекарите.
Загуба на контрол и унижение – чувството, че някой е "управлявал тялото ни“ без наше съгласие.
Срам заради грозния вид на зъбите, лошия дъх или общото пренебрегване на устата и зъбите.
"Страхът не се появява внезапно, той се строи постепенно, като къща от карти. Всяко негативно преживяване добавя още един етаж. С течение на времето страхът вече не е просто рационална реакция на болката, а се превръща в модел на живот“, посочва д-р Остоич.
Психоаналитична основа на страха от посещение на зъболекар
В психоанализата страхът от зъболекаря често се интерпретира като проекция на потиснати емоции. Устата е символ на:
Уязвимост (не можеш да говориш с нещо в устата си),Контрол (не можеш да победиш болката, ако си безпомощен) иСрам (зъбите като доказателство за "небрежност“, "слабост“, "разпад“).За някои пациенти зъболекарят се превръща в несъзнателна авторитетна фигура: родител, който наказва, съдещият партньор, общество, което оценява.
"Страхът от зъболекаря всъщност е страхът от срещата със себе си – уязвимото, разхвърляното, несъвършеното аз. Ето защо терапията трябва да върви бавно, защото ние не лекуваме само зъбите, но и душата, която от десетилетия се е научила да мълчи, да страда и да страда заради чувството на страх“, обяснява д-р Остоич.
